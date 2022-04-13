Kanban tekniği nedir, ne işe yarar ve nasıl uygulanır? Kanban tekniği özellikleri

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Günümüzde hizmet ve ya ürünün en doğru teknikler ile ve doğru gelişim süreçleri ile hazırlanması isteniyor. Bu nedenle üretim süreçlerinde, ürün geliştirmeye dayalı kanban tekniği dikkat çekmektedir.

Kanban Nedir?

Kanban, yalın üretim tekniklerinden birisidir. Aynı zamanda üretimi yönetmek için de kullanılan görsel bir yöntem olarak adlandırılır. Hangi ürünün ne zaman ve ne kadar miktarda üretildiğini çekme sistemi ile kontrol eder.

Kanban tekniği bir üretim süreci içinde iken işi yönetmek amacıyla kullanılan görsel sistemdir. Bu teknik iş sürecini ve bu süreçten geçen işi görselleştirmeye yardımcı olmaktadır. Kanban sisteminin asıl amacı ise süreç içerisinde yaşanabilecek darboğazları belirlemektir. Böylelikle bunlar için erken dönemde önlem almak ve düzeltmek mümkün hale gelir. Bu sayede iş, optimum verimde gerçekleşebilir. Ekibin tam kapasitesini iş akışını optimize ederek kullanmak mümkündür. Kanban bu sistemin çalışmasını sağlamak için tasarlanmış bir tekniktir.

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Kanban Nasıl Kullanılır?

Kanban sistemi dahilinde olmak söz konusu iş için önemli bir adım olmaktadır. Fakat başarılı bir Kanban tekniği uygulaması için izlenilmesi gereken altı temel uygulama adımı bulunuyor. Bunlar ise şu şekilde sıralanabilir;

-İş akışı görsel olarak hazırlanmalı. Fakat en önemli ve İlk adım ise, söz konusu iş akışını anlamaktır.

-Odaklanma kaybı gibi sebeplerden dolayı işe zarar gelmemesi için devam eden çalışmayı sınırlamak gerekir.

-Süreç politikalarını en açık hale getirmek gerekir.

- Son ve oldukça önemli olan adım ise akışı olabildiğince düzgün bir biçimde yönetmek gerekir.

Kaban Tekniği ve Çeşitleri Nelerdir?

Günümüzde kullanılan kanban çeşitleri iki türlü olmaktadır. Bunlardan birisi çekme diğeri ise üretim sipariş kanbanı olarak tanımlanır. Bu iki temel farklı kanban tekniği ile tam zamanında üretim sistemi uygulaması kullanılabilir.

Kanban Nasıl Pozisyonlandırılır?

Kanban metodu profesyonel işleri ve ya çalışmaları organize ederek yönetme sistemidir.

Sonuçları olabildiğince iyileştirmek adına çalışan iş sayısını sınırlandırmak için yakın kavramları kullanılır. Sistem olarak kanban üzerinde çalışılan mevcut işlerin sınırlandırılması demektir. Böylelikle uygun iş alma kapasitesine ulaşıldığı zaman sinyalin verilmesi üzerine kurulmuş bir çekme mekanizmasıdır. LeanKanban Üniversitesi’ne göre Kanban metodu, dünya çapında başarı gösteren Kanban girişimlerinde gözlemlenen alıştırmalar ve prensip dizisidir. Peki bu ne anlama gelir? Kanban bir çeviklik metodolojisi olmamaktadır. Bundan ziyade evrimsel olarak çevikliğe giden alternatif bir yol olarak tanımlanır. Bu nedenle kendini çeviklik çatısı altında tutan diğer sistemlere göre ‘daha başka’ konumda pozisyonlandırmıştır.

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Kanban Sistemi ve Süreçleri

İlk olarak Kanban Toyota tarafından 1940'ların sonlarında bir programlama sistemi olarak kullanılmıştır.

Söz konusu Japon şirketi, çalıştırdığı süpermarketlerin raf ve stoklama tekniklerini çekmiştir. Buradaki dükkanlar yalnızca belirli zamanlarda ihtiyaç duyulan ürünleri depoladı. Böylelikle bir tür mühendislik hattına çevrilen bu sistem, üretimi talep tahmininden ziyade müşteriden gelen talep olarak kaydırmak demektir. Bu sistem bir “çekme” sistemi olarak tanımlanır.

Bu tekniğin özünde ise tedarik zinciri aracılığı ile talebe işaret edecek fiziksel kartlar bulunmaktadır. Bu sistemin görselliği, tedarik ipuçlarını standartlaştırmayı sağlamaktadır. Sektörel güç ve tedarikçiler dengesinin sağlanması için yardımcı bir unsur olarak kullanılmaktadır.

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Günümüzde hizmetin ve ya ürünün hazırlanmasında hızlı ilerlemek için kanban sistemi oldukça sık tercih edilmektedir. Özü itibariyle "çevik" çalışma prensibi içeren teknik popüler bir sistem haline gelmiş olmaktadır.