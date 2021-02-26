Kanatsız Kuş Uçmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Kanatsız kuş uçmaz atasözü, gerekli şartlara sahip olunmadıkça istenilen işin yapılamayacağını anlatır. Ancak koşullar tamamlandığında amaca ulaşılabilir.

Kanatsız Kuş Uçmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Cümleyi oluşturan kelimelerin cümlenin gerçek ve mecazi anlamına katkı sağladığını belirtmek gerekir. Bir kuşun kanatlarının olmaması, uçabilmesi için gerekli şartların sağlanmadığını gösterir. Bir insan da hayatında elde etmek istediği şeyler için yeterli değil ise amacına ulaşması zaten beklenemez. Anlamı çok açık ve net bir atasözüdür ve kullanıldığında önemli bir farkındalık oluşturur.

Kanatsız Kuş Uçmaz Atasözünün Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Mecazi ve gerçek anlamlarda kullanılabilen bu atasözüne örnek bir cümle verirsek; Yeterli sermayesi olmadığından kendi işini kuramıyor, ne de olsa kanatsız kuş uçamaz. Aynı zamanda şu cümle de iyi bir örnek olacaktır; Makinenin bir parçası eksik ise çalışmaz aynı şekilde kanatsız kuş uçmaz.