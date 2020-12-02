Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği (Myo) Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Türkiye’de bulunan Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği bölümü birçok kişi tarafından bilinmeyen bölümlerden biridir. Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği bölümü çok sayıda insanın hakkında pek detay bilmediği ama nasıl bir bölüm olduğunu merak etmektedir. Bu yazımızda Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği bölümüyle ilgili detaylar verilmiştir.

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü Nedir?

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği bölümü gıda sektörü içerisinde oldukça büyük öneme sahip olan, kanatlı hayvanların tüm ürünlerinden ve etinden yararlanılan, ördek, tavuk, hindi gibi hayvanların doğru bir halde yetiştirilebilmesi, hayvanların nesillerinin sağlıklı şekilde devam edebilmesini sağlayabilmeyi amaçlanır. Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği bölümünde hayvanlardan maksimum derecede verimin alınmasını sağlayacak olan uzmanların yetiştirilmesini sağlayan akademik disiplinlerden biridir.

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü Amacı Nedir?

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği bölümünün amacı; tavuk, kaz, hindi, deve kuşu, ördek, güvercin, bıldırcın, keklik, sülün, süs kuşları gibi çeşitli kanatlı hayvanların sağlıklı koşullarda yetiştirilmesi, bu hayvanların devamlılığının sağlıklı şekilde sağlanması ve hayvanlardan maksimum şekilde faydalanılabilmesini sağlamaktır

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği bölümü mezunu olan bir kişi tavuk yetiştirme çiftliklerinde, tavuk yetiştirme tesislerinde, gıda sektörüne tavukları kazandırmak, gıda sektörüne tavuk ürünleri kazandırabilmek için gereken bakım çalışmalarını yapabilecek alanlarda tavuklar ve tavukların ürünlerinin elde edilmesini sağlamaktadırlar. Kümes hayvanlığı yetiştirebilmek için gereken cihazlar ve aletleri temin eder. İhtiyaca uygun şekilde kümeslerin oluşturulmasını sağlarlar.

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü Kaç Yıllıktır?

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği bölümü 2 senelik bir ön lisans bölümüdür.

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü Okuyabilmek İçin Ne Gerekir?

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği bölümü okuyabilmenin yolu üniversite sınavına girmektir. Gereken puan türünde yeterli puanı ve sıralamayı yapan kişiler üniversite tercihlerinde bu bölümü tercih ettikleri takdirde bu bölüm okunabilir. İki yıllık bölüm olan Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği bölümünden mezun olduktan sonra Dikey Geçiş Sınavına girilerek Zootekni ve Hayvansal Üretim Lisans bölümlerine geçiş yapabilirler.

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü İngilizce midir?

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği bölümü İngilizce olan bölümlerden biri değildir. Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği bölümü Türkçe olan bölümlerden biridir.

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği bölümü üniversite sınavı olan TYT puan türüyle öğrenci almaktadır. TYT sınavında en az 150 puan alınmış olmalıdır.

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği bölümü 4 dönemlik eğitim hayatında aşağıda verilen dersleri alırlar:

Genel biyoloji

Kanatlı anatomisi

İngilizce

Kanatlı Fizyolojisi

Genel parazitoloji

Gıda ambalajlama

Pazarlama İlkeleri

Embriyoloji ve kuluçka bilgisi

Tavuk barınakları ve ekipmanlar

Yem bilgisi

Biyokimya

Genel mikrobiyoloji

Hindi kaz ördek bakımı ve besleme

Hijyen biyogüvenlik

Kanatlılarda beslenme ve beslenme hastalıkları

Yem teknolojileri

Damızlık bakım ve beslenmesi

Yumurtalık tavuk bakım ve beslenmesi

Broyker bakım ve beslenmesi

Rasyon formülasyonu

Mesleki Çalışma ve Uygulama

Kanatlı hastalıkları

Kanatlı üretimi ve hijyen teknolojisi

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümünün İş İmkanları ve İş Olanakları Nelerdir?

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği bölümü mezunu olan kişiler hem özel sektörde hem de kamu sektöründe çeşitli işletmelerde çalışabilirler. Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği mezunu olan kişiler için iş imkanları ve iş olanakları:

Kendileri çiftlik açabilirler.

Kanatlı ekipman üreticiliği yapan firmalar

Hayvanat bahçeleri

Yem fabrikaları

Kuluçkahaneler

Kamu ve özel çiftlikler

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü Mezunları Nerelerde İş Bulabilirler?

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği bölümü mezunu olan kişiler için iş imkanı geniştir. Mezunların her biri kanatlı hayvanların yetiştiriciliği üzerine çalışan ve bu konuda hizmet veren çiftliklerde, besi hayvan yetiştiriciliği yapan yerlerde, yumurta üretimlerinin takibi, damızlık kanatlı hayvanların yetiştirilmesi üzerine buralarda çalışabilirler. Bakanlıkların açmış olduğu çeşitli kuruluşlar ve kurumlarda çalışabilirler. Aynı zamanda kamu kurumlarında çalışabilmek için Kamu Personeli Seçme Sınavından alınacak olan puan bu konuda etkilidir.

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği ön lisans bölümü Türkiye’de sadece tek üniversitede bulunmaktadır. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi bünyesinde Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği bölümü bulunmaktadır.