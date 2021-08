Kanarya Yumurtası Kaç Günde Çıkar? Kanarya Yumurtası Kaç Günde Oluşur Ve Damarlanır?

Kanarya kuşu, ispinozgiller familyasının bir üyesi olmaktadır. Bununla birlikte evcilleştirilip kafesler içerisinde de beslenebilen bir kuş türüdür. Kanarya, adını Latince içerisindeki köpek manasına gelen cannarie sözcüğünden almıştır. Köpeğin evcilleştirilebilen bir hayvan olmasından dolayı bu ismi almıştır.

Kanarya Yumurtasını Etkileyen Temel Faktörler Nelerdir?

Bir kanarya yumurtasının içerisinde yer alan embriyonun gelişme sürecindeki en önemli unsur ısıdır. Şayet sıcaklık kuluçka dönemi içinde olması gerekli olan ısının altına düşer ise ya da üstüne çıkarsa yumurtada yaşam sona ermektedir. Kuluçkaya yatmış olan bir dişi kanaryanın genel olarak vücut ısısı 43,3° C'ye kadar ulaşabilirken yumurtalarının iç sıcaklığı ise 37,7°C olmaktadır. Dişi bu sıcaklığı devamlı dönerek ya da yerini değiştirerek sağlamaktadır.

Kanarya Yumurtası Kaç Günde Çıkar?

Dişi kanarya ile erkek kanaryanın çiftleşmesinin ardından 5 ya da 6 gün sonra olan süreç içerisinde dişi kanarya yumurtlamaya başlamaktadır. Bununla birlikte dişi kanaryanın yumurtaya başlaması daha sağlıklı yumurtalar yapmış olduğu manasına gelmemektedir. Şayet çiftleşme esnasında erkek kanarya isteksiz ise dişinin yapmış olduğu bu yumurtalar döllenmemiş olmaktadır. Bir başka deyiş ile yumurtalar boştur. Bu sebepten dolayı da bu yumurtalardan yavru alınamamaktadır. Dişi kanaryanın yapmış olduğu yumurta sayısı ise 3 ile 7 arasında değişmektedir.

Kanarya Yumurtası Kaç Günde Oluşur ve Damarlanır?

Dişi kanarya şayet döllenmiş olan yumurta yapmış ise bu yumurtalar on üç ya da on dört günden sonra çatlamaya başlamaktadır. Yavruların ortaya çıkmasından sonra ise yavruların vücutlarının her bir bölgesinin gelişmesi için net olan bir zaman çizelgesi bulunmaktadır.