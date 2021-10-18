Kanada hangi kıtada ve yarım kürede yer alır? Kanada hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

Haberin Devamı

Kanada'nın en fazla ihraç ettiği ürünlerin başında otomotiv, makine aksamları ve mekanik cihazlar geliyor. En fazla ithal ettiği ürünler ise başta domates, soya fasulyesi ve ananas olmak üzere çeşitli tarım ürünleridir.

Kanada Hangi Kıtada Yer Alır?

Kanada, Kuzey Amerika kıtasında yer almaktadır.

Kanada Hangi Yarım Kürede ve Bölgede Yer Alır?

Kuzey Yarım Kürede yer alan Kanada Alaska ve Amerika Birleşik Devletleri ile komşudur.

Kanada Hangi Dine Mensup?

Kanada, Hristiyanlık dinine mensuptur. Halkın yarısını Katolikler oluştururken, diğer yarısı Protestan ve Ortodoks mezhebine bağlıdır.

Kanada Hangi Dili Konuşuyor?

Kanada çift dilli bir ülkedir. Bazı eyaletlerde İngilizce konuşulurken, bazı eyaletlerin resmi dili Fransızcadır.

Kanada Hangi Alfabeyi Kullanıyor?

Kanada, diğer birçok Avrupa ve Amerika ülkesi gibi Latin alfabesini kullanmaktadır.

Haberin Devamı

Kanada Hangi Takvimi Kullanıyor?

Kanada'da Miladi Takvim kullanılmaktadır. Bu takvim, Gregoryan takvimi adıyla da bilinir.

Kanada Hangi Para Birimini Kullanıyor?

Ülkenin resmi para birimi Kanada Doları'dır.