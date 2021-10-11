Kan Hücreleri İsimleri Ve Görevleri Nelerdir? Kan Hücreleri Nerede Üretilir Ve Normal Değerleri

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Kan hücreleri konusu hassas bir konu olarak biyoloji biliminde yer almaktadır. İnsanlar da vücutlarında yer alan kan hücrelerini elbette ki bilmektedir. Çünkü insanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için bu kan hücrelerinin çok önemli görevleri bulunmaktadır.

Kan Hücreleri İsimleri Ve Görevleri Nelerdir?

Kan hücrelerinin ne demek olduğunu anlayabilmek için öncelikle vücutta dolaşan kan tanımını yapalım. Damar ağının içinde dolaşan, kılcal damar ve toplardamardan meydana gelen akıcı kıvamda yer alan hücrelerde oluşmuş kırmızı renkte olan hayati sıvıya kan denmektedir.

İşte biyolojik sıvı olan bu kanın %40 lık kısmını da kan hücreleri oluşturmaktadır. Bu kan hücreleri kanda farklı ortamlarda yer alır. Örneğin kanda en fazla bulunan hücrelere eritrositler bir diğer ismiyle RBC denmektedir.

Kanda farklı oranlarda bulunan ve farklı görevlere sahip olan insan vücudundaki kan hücrelerinin isimleri şöyle sıralanmaktadır:

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Kırmızı kan hücreleri bir diğer ismiyle alyuvarlar yani eritrositler

Beyaz kan hücreleri bir diğer ismiyle akyuvarlar yani lökositler

Kan pulcukları bir diğer ismiyle trombositler

Görüldüğü gibi vücudumuzda üç çeşit kan hücresi bulunmaktadır. Kırmızı kan hücrelerinin üç çeşit görevi yani sorumluluğu vardır. İşte bu görevler şöyle sıralanmaktadır:

Taşıma

Düzenleme

Koruma

Burada yer alan taşıma görevi birincil önem taşıyan görevdir. Taşınan ise oksijendir. Düzenleme görevi ise vücudun asit baz ısı dengesinin sağlanmasıdır.

Beyaz kan hücrelerinin görevleri ise şöyle sıralanmaktadır:

Kemik iliğinde üretilmektedir.

Bağışıklık sistemi içinde yer alarak vücudu enfeksiyonlara karşı savunmaktadır.

Bu yüzden de savunma sisteminde yer alan en önemli yapıdır.

Bu hücrelerin en önemli görevi vücudu mikrop, bakteri ve zararlı toksinlerden korumaktır.

Bu parametrenin tam kan sayımlarında incelenmesi gerekir.

Kan pulcuklarının görevleri de şöyle sıralanmaktadır:

Bu hücrelerin ömürleri 5 ya da 7 gündür.

Biçimsel değişme ve yapışkanlık göstermektedir.

Kanın pıhtılaşmasını uyarmaktadır.

Damarlardaki çatlakların onarılmasını sağlamaktadır.

Kanın damar dışına çıkmasına engel de olmaktadır.

Kan Hücreleri Nerede Üretilir?

Kan hücreleri insan vücudunda yer alan ve önemli olan kemik iliğinde üretilmektedir. Kemik iliği ise büyük kemiğin ortasında bulunmaktadır. Kemik iliği sünger kıvamında bir dokudur. İşte bu doku kan hücrelerini üretmektedir. Kemik iliği ürettiği kan hücrelerini dolaşım sistemine salmakla yani bırakmakla görevlidir.

Kemik iliğinde hematolojik denilen kök hücreler yer almaktadır. Bütün kan hücreleri kök hücre denilen bir hücreden köken almaktadır. Bu sayede de kemik iliği pulcukları, kırmızı kan hücrelerini ve beyaz kan hücrelerini meydana getirmektedir.

Kan Hücrelerinin Normal Değerleri Nedir?

Bilindiği gibi kan hücreleri üç kategoriden oluşmaktadır. Kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri ve kan pulcuklarıdır. İşte bu kan hücrelerinin tamamı vücudun farklı bölgelerinde görevli ve aynı zamanda da farklı değerlerde yer almaktadır. Bu yüzden her bir kan hücresi çeşidinin normal değerini ayrı ayrı sunacağız.

Kırmızı kan hücreleri RBC değeri olarak gösterilmektedir. Sağlıklı bir kadında mikro litre başına düşen 4.2 ile 5.4 milyon kırmızı kan hücresidir. Sağlıklı erkeklerde ise 4.7 ile 5.4 milyon kırmızı kan hücresi normaldir. Çocuklarda normal değer olarak kabul edilen kırmızı kan hücresi 4.0 ile 5.5 milyon olarak kabul edilmektedir. İşte bu kırmızı kan hücreleri düşük ya da yüksek olduğunda vücutta çeşitli sorunlar oluşabilmektedir. Aynı zamanda normal bir kırmızı kan hücresinin hacmi de 80-100 fl arasında değişmektedir.

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Beyaz kan hücrelerinin normal değeri laboratuvar ortamında ve testlerde WBC referans aralığı olarak geçmektedir. Bu normal değer farklılık gösterebilmektedir. Bir mikro litre kanda yaklaşık olarak ortalama 4 bin ile 10 bin arasında beyaz kan hücresi bulunması normal değer olarak kabul edilmektedir.

Kan pulcuklarının normal değeri sağlıklı bir bireyde 150, 000 ile 450, 000 aralığında olmaktadır. Bilindiği gibi kan pulcuklarının bir diğer ismi de trombositlerdir. İşte bu trombositlerin değeri taban değerin altına indiğinde trombosit düşüklüğü söz konusu olmaktadır. Bu düşüklüğe ise trombositopeni hastalığı denmektedir. Anlaşılan ismiyle kan pulcuklarının normal değerin altında olmasıdır.