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Kan asit mi baz mı? kanın Ph değeri kaçtır ve nasıl ölçülür

#Kan
Kan asit mi baz mı kanın Ph değeri kaçtır ve nasıl ölçülür

Hem insanların hem de diğer tüm canlıların vücutlarında yer alan kan, yaşam sıvısı şeklinde isimlendirilmektedir. Kan adı verilen sıvının asit mi yoksa baz mı olduğunu bilmek hem genel kültür açısından hem de kanın pH düzeyinin doğru olup olmadığını anlamak açısından bir hayli önemlidir. Kanın pH değerini ölçmek için bilim adamları yüzyıllar içerisinde çeşitli çalışmalar yapmışlardır ve kan sıvısının uygun pH değer aralığını bulmuşlardır. Bununla birlikte kan pH değeri şayet bu aralığın dışına çıkar ise büyük sorunlar yaratabilmektedir. Sizin için kanın asit mi baz mı olduğunu, kanın pH değerinin kaç olduğunu ve nasıl ölçüldüğünü derledik.

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Kan tüm canlılar için yaşamsal nitelikteki bir sıvının adıdır. Kan eksikliği ya da fazlalığı çeşitli problemlere neden olmaktadır.

Kanın ph Değeri Nasıl Ölçülür?

Bir maddenin asit veya baz olduğunu anlayabilmek için bilinmesi gerekli olan en önemli şey pH cetvelidir. pH cetveli adı verilen cetvel üstünde bir maddenin hangi değer içerisinde bulunduğunu öğrenmek, o maddenin asit veya baz olduğunu anlayabilmenin en kolay yolunu ifade etmektedir.

Asit olan maddeler genel olarak pH cetveli üstünde 0 ile 7 arasında bir değer alırken baz olan maddeler ise 7 ile 14 arasında bulunmaktadır. pH cetvelinde eksiksiz olarak 7 değerinde yer alan maddeler nötr olarak değerlendirilmektedir. Kanın pH değerinin bulunması için ie bu cetvele bakarak ölçüm yapmak gerekmektedir.

Kan Asit mi Baz mı?

Tüm canlıların vücudunda mevcut halde bulunan kan, yaşayabilmek için en gerekli olan sıvıların başında yer almaktadır. Yaşam sıvısı kabul edilen kan asit mi baz mı sorusu ise pek çok kişi tarafından çok eski dönemlerden itibaren merak edilmektedir. Yaşamak için ihtiyaç duyulan ve vücutta azalması durumunda çok büyük sorunlara yol açabilen kanın mevcut pH değerini bilmek önemlidir.

pH değeri nötre bir hayli yakın olan kan, bazik nitelikteki bir sıvı olarak ortaya çıkmaktadır. Oldukça hassas olan bir pH aralığına sahip bu sıvının vücut içerisinde doğru oranlarda olmaması oldukça büyük tehlikelere yol açabilmektedir. Kanın doğal olan pH değeri, vücuda adapte olmuş ve canlıların yaşamaları için en doğru değerleri almıştır.

Kanın pH Değeri Kaçtır?

İnsan kanının mevcut pH değeri 7,4 olmaktadır. Vücut içerisindeki pH değeri bu değerin üstüne çıkar ise ya da bahsedilen değerin altına düşer ise, asidik yöne kayarsa vücut, çeşitli hastalıklara açık hale gelmektedir.

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