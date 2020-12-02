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Üniversite Bölümleri
Haber Giriş: 02.12.2020 - 02:28 | Son Güncelleme:

Kamu Yönetimi Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

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Kamu Yönetimi Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları
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Kamu yönetimi devlet ve vakıf üniversitelerinin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde yer alan 4 yıllık bir lisans programıdır. Mezun olan öğrenciler Halkla İlişkiler, Hukuk ve Uluslararası İlişkiler gibi bölümlerde yüksek lisans yapabilir. Kamu yönetimi bölümünün dersleri nelerdir, bölümden mezun olanlar nerelerde iş bulabilir? Sizin için ayrıntılı bir şekilde derledik.

Son yıllarda özel üniversitelerin İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinde de kamu yönetimi bölümü açıldı. Kamu Yönetimi lisans diploması alan mezunlar hem kamu kuruluşlarında hem de özel sektörde iş bulabilir.

 Kamu Yönetimi Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

 Bu bölümde yer alan dersler toplam üç ana başlıkta toplanır. Eğitim programının içerisinde yönetim dışında iktisat ve idari alanları kapsayan birçok ders mevcuttur. İsteyenler eğitimlerinin 3. ve 4 yılında Erasmus ile çeşitli Avrupa ülkelerine gidebilir. Bu ülkelerdeki iş deneyimlerini öz geçmişlerine ekleyenlerin iş bulma şansı diğerlerine oranla daha yüksektir.

 Kamu Yönetimi Nedir?

 Kamu yönetimi, toplumu ilgilendiren konularda kararlar alınmasını ve o kararların en doğru şekilde uygulanmasını sağlayan bir uzmanlık dalıdır. Bu kararlar idari, siyasi ve ekonomik alanlarda olabilir. Aynı zamanda siyaset biliminin bir alt dalı olan kamu yönetiminde hem devletin hem de kamunun çıkarlarına uygun kararlar alınması hedeflenir.

 Kamu Yönetimi Bölümünün Amacı Nedir?

 Kamu yönetimi bölümünün temel amacı kamu politikalarını belirleyecek ve tatbik edecek uzmanlar yetiştirmektir. Her ülkenin ve toplumun hem siyasal hem de sosyal alanda kamu yönetimi uzmanlarına ihtiyacı vardır. Bölümden mezun olanlar devletin idari kadrolarında görev alarak topluma hizmet eder.

 Kamu Yönetimi Mezunu Ne İş Yapar?

 Kamu yönetimi mezunları mülki idari amirliklerinin çeşitli departmanlarında çalışabilir. Devlete bağlı kurumlarda üst düzey yöneticilik, idari memurluk ve müfettişlik yapabilirler. Bölümden mezun olanların yapabileceği en yüksek kademeli işlerin arasında ise kaymakamlık ve komiserlik yer alıyor.

 Kamu Yönetimi Kaç Yıllıktır?

 Kamu yönetimi bölümü 4 yıllık bir lisans programıdır. Bazı üniversitelerde hazırlık okumak zorunludur. Hazırlık okumak istemeyenler muafiyet sınavına girmeli ve bu sınavdan yüksek puan almalıdır.

 Kamu Yönetimi Okumak İçin Ne Gereklidir?

 Bu bölümü okumak için üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini kazanmak gerekiyor. Her yıl, üniversitelerin taban puanı başarı sıralamasına göre değişmektedir. Kamu yönetimi bölümünü Açık Öğretim Fakültelerinde okumak da mümkündür.

 Kamu Yönetimi Öğretimi İngilizce midir?

 Ülkemizdeki birçok üniversitede kamu yönetimi öğretim dili Türkçedir. Öğretimin İngilizce yapıldığı üniversiteler ise şunlardır:

 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

 Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 Altınbaş Üniversitesi

 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

 Beykent Üniversitesi

 Hacettepe Üniversitesi

 İstanbul Medipol Üniversitesi

 İzmir Demokrasi Üniversitesi

 Kamu Yönetimi Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

 Kamu yönetimi bölümü EA puan türü ile öğrenci almaktadır. Bölümde okumak isteyenlerin Türkçe ve Matematikten yüksek net yapmaları gerekiyor.

 Kamu Yönetimi Bölümü Dersleri Nelerdir?

  1. ve 2. Dönem Dersleri

 Hukukun Temel Kavramları

 Sosyoloji

 Genel İşletme

 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar

 Mikro İktisat

 Siyaset Bilimi

3. ve 4. Dönem Dersleri

 Türk Anayasa Düzeni

 Siyasi Düşünceler Tarihi

 İnsan Kaynakları Yönetimi

 Mesleki Sorumluluk ve Etik

 Uluslararası İlişkilere Giriş

 5. ve 6. Dönem Dersleri

 Kentleşme ve Konut Politikaları

 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı

 İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri

 Kamu Maliyesi

7. ve 8. Dönem Dersleri

 Ticaret Hukuku

 Çevre Sorunları ve Politikaları

 Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar

 Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetim Sistemleri

 Kamu Yönetimi Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

 Kamu Yönetimi bölümü mezunları Dış İşleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığında memur olarak çalışabilir. Bölge İdare Mahkemelerinde idari hakimlik ve özel bankalarda üst düzey yöneticilik de yapılabilecek meslekler arasında yer alıyor.

 Kamu Yönetimi Çalışma Alanları Nelerdir?

 Kamu yönetimi çalışma alanları dört ana başlıkta toplanır: Bunlar sırasıyla:

 -Hukuk

 -Maliye

 -İdare

 - Denetim

 Kamu Yönetimi Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

 İstanbul Gelişim Üniversitesi

 İstanbul Medeniyet Üniversitesi

 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

 Bingöl Üniversitesi

 Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi

 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

 Süleyman Demirel Üniversitesi

 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

 Pamukkale Üniversitesi

 Ordu Üniversitesi

 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

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