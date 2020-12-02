Kamu Yönetimi Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları
Kamu yönetimi devlet ve vakıf üniversitelerinin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde yer alan 4 yıllık bir lisans programıdır. Mezun olan öğrenciler Halkla İlişkiler, Hukuk ve Uluslararası İlişkiler gibi bölümlerde yüksek lisans yapabilir. Kamu yönetimi bölümünün dersleri nelerdir, bölümden mezun olanlar nerelerde iş bulabilir? Sizin için ayrıntılı bir şekilde derledik.
Son yıllarda özel üniversitelerin İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinde de kamu yönetimi bölümü açıldı. Kamu Yönetimi lisans diploması alan mezunlar hem kamu kuruluşlarında hem de özel sektörde iş bulabilir.
Kamu Yönetimi Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi
Bu bölümde yer alan dersler toplam üç ana başlıkta toplanır. Eğitim programının içerisinde yönetim dışında iktisat ve idari alanları kapsayan birçok ders mevcuttur. İsteyenler eğitimlerinin 3. ve 4 yılında Erasmus ile çeşitli Avrupa ülkelerine gidebilir. Bu ülkelerdeki iş deneyimlerini öz geçmişlerine ekleyenlerin iş bulma şansı diğerlerine oranla daha yüksektir.
Kamu Yönetimi Nedir?
Kamu yönetimi, toplumu ilgilendiren konularda kararlar alınmasını ve o kararların en doğru şekilde uygulanmasını sağlayan bir uzmanlık dalıdır. Bu kararlar idari, siyasi ve ekonomik alanlarda olabilir. Aynı zamanda siyaset biliminin bir alt dalı olan kamu yönetiminde hem devletin hem de kamunun çıkarlarına uygun kararlar alınması hedeflenir.
Kamu Yönetimi Bölümünün Amacı Nedir?
Kamu yönetimi bölümünün temel amacı kamu politikalarını belirleyecek ve tatbik edecek uzmanlar yetiştirmektir. Her ülkenin ve toplumun hem siyasal hem de sosyal alanda kamu yönetimi uzmanlarına ihtiyacı vardır. Bölümden mezun olanlar devletin idari kadrolarında görev alarak topluma hizmet eder.
Kamu Yönetimi Mezunu Ne İş Yapar?
Kamu yönetimi mezunları mülki idari amirliklerinin çeşitli departmanlarında çalışabilir. Devlete bağlı kurumlarda üst düzey yöneticilik, idari memurluk ve müfettişlik yapabilirler. Bölümden mezun olanların yapabileceği en yüksek kademeli işlerin arasında ise kaymakamlık ve komiserlik yer alıyor.
Kamu Yönetimi Kaç Yıllıktır?
Kamu yönetimi bölümü 4 yıllık bir lisans programıdır. Bazı üniversitelerde hazırlık okumak zorunludur. Hazırlık okumak istemeyenler muafiyet sınavına girmeli ve bu sınavdan yüksek puan almalıdır.
Kamu Yönetimi Okumak İçin Ne Gereklidir?
Bu bölümü okumak için üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini kazanmak gerekiyor. Her yıl, üniversitelerin taban puanı başarı sıralamasına göre değişmektedir. Kamu yönetimi bölümünü Açık Öğretim Fakültelerinde okumak da mümkündür.
Kamu Yönetimi Öğretimi İngilizce midir?
Ülkemizdeki birçok üniversitede kamu yönetimi öğretim dili Türkçedir. Öğretimin İngilizce yapıldığı üniversiteler ise şunlardır:
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Altınbaş Üniversitesi
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
Beykent Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
İstanbul Medipol Üniversitesi
İzmir Demokrasi Üniversitesi
Kamu Yönetimi Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?
Kamu yönetimi bölümü EA puan türü ile öğrenci almaktadır. Bölümde okumak isteyenlerin Türkçe ve Matematikten yüksek net yapmaları gerekiyor.
Kamu Yönetimi Bölümü Dersleri Nelerdir?
- ve 2. Dönem Dersleri
Hukukun Temel Kavramları
Sosyoloji
Genel İşletme
Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar
Mikro İktisat
Siyaset Bilimi
3. ve 4. Dönem Dersleri
Türk Anayasa Düzeni
Siyasi Düşünceler Tarihi
İnsan Kaynakları Yönetimi
Mesleki Sorumluluk ve Etik
Uluslararası İlişkilere Giriş
5. ve 6. Dönem Dersleri
Kentleşme ve Konut Politikaları
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
Türkiye'nin Toplumsal Yapısı
İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri
Kamu Maliyesi
7. ve 8. Dönem Dersleri
Ticaret Hukuku
Çevre Sorunları ve Politikaları
Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar
Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetim Sistemleri
Kamu Yönetimi Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?
Kamu Yönetimi bölümü mezunları Dış İşleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığında memur olarak çalışabilir. Bölge İdare Mahkemelerinde idari hakimlik ve özel bankalarda üst düzey yöneticilik de yapılabilecek meslekler arasında yer alıyor.
Kamu Yönetimi Çalışma Alanları Nelerdir?
Kamu yönetimi çalışma alanları dört ana başlıkta toplanır: Bunlar sırasıyla:
-Hukuk
-Maliye
-İdare
- Denetim
Kamu Yönetimi Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
İstanbul Gelişim Üniversitesi
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Bingöl Üniversitesi
Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Ordu Üniversitesi
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
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