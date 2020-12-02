Kamu Yönetimi Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Son yıllarda özel üniversitelerin İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinde de kamu yönetimi bölümü açıldı. Kamu Yönetimi lisans diploması alan mezunlar hem kamu kuruluşlarında hem de özel sektörde iş bulabilir.

Kamu Yönetimi Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Bu bölümde yer alan dersler toplam üç ana başlıkta toplanır. Eğitim programının içerisinde yönetim dışında iktisat ve idari alanları kapsayan birçok ders mevcuttur. İsteyenler eğitimlerinin 3. ve 4 yılında Erasmus ile çeşitli Avrupa ülkelerine gidebilir. Bu ülkelerdeki iş deneyimlerini öz geçmişlerine ekleyenlerin iş bulma şansı diğerlerine oranla daha yüksektir.

Kamu Yönetimi Nedir?

Kamu yönetimi, toplumu ilgilendiren konularda kararlar alınmasını ve o kararların en doğru şekilde uygulanmasını sağlayan bir uzmanlık dalıdır. Bu kararlar idari, siyasi ve ekonomik alanlarda olabilir. Aynı zamanda siyaset biliminin bir alt dalı olan kamu yönetiminde hem devletin hem de kamunun çıkarlarına uygun kararlar alınması hedeflenir.

Kamu Yönetimi Bölümünün Amacı Nedir?

Kamu yönetimi bölümünün temel amacı kamu politikalarını belirleyecek ve tatbik edecek uzmanlar yetiştirmektir. Her ülkenin ve toplumun hem siyasal hem de sosyal alanda kamu yönetimi uzmanlarına ihtiyacı vardır. Bölümden mezun olanlar devletin idari kadrolarında görev alarak topluma hizmet eder.

Kamu Yönetimi Mezunu Ne İş Yapar?

Kamu yönetimi mezunları mülki idari amirliklerinin çeşitli departmanlarında çalışabilir. Devlete bağlı kurumlarda üst düzey yöneticilik, idari memurluk ve müfettişlik yapabilirler. Bölümden mezun olanların yapabileceği en yüksek kademeli işlerin arasında ise kaymakamlık ve komiserlik yer alıyor.

Kamu Yönetimi Kaç Yıllıktır?

Kamu yönetimi bölümü 4 yıllık bir lisans programıdır. Bazı üniversitelerde hazırlık okumak zorunludur. Hazırlık okumak istemeyenler muafiyet sınavına girmeli ve bu sınavdan yüksek puan almalıdır.

Kamu Yönetimi Okumak İçin Ne Gereklidir?

Bu bölümü okumak için üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini kazanmak gerekiyor. Her yıl, üniversitelerin taban puanı başarı sıralamasına göre değişmektedir. Kamu yönetimi bölümünü Açık Öğretim Fakültelerinde okumak da mümkündür.

Kamu Yönetimi Öğretimi İngilizce midir?

Ülkemizdeki birçok üniversitede kamu yönetimi öğretim dili Türkçedir. Öğretimin İngilizce yapıldığı üniversiteler ise şunlardır:

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Altınbaş Üniversitesi

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

Beykent Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

İstanbul Medipol Üniversitesi

İzmir Demokrasi Üniversitesi

Kamu Yönetimi Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Kamu yönetimi bölümü EA puan türü ile öğrenci almaktadır. Bölümde okumak isteyenlerin Türkçe ve Matematikten yüksek net yapmaları gerekiyor.

Kamu Yönetimi Bölümü Dersleri Nelerdir?

ve 2. Dönem Dersleri

Hukukun Temel Kavramları

Sosyoloji

Genel İşletme

Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar

Mikro İktisat

Siyaset Bilimi

3. ve 4. Dönem Dersleri

Türk Anayasa Düzeni

Siyasi Düşünceler Tarihi

İnsan Kaynakları Yönetimi

Mesleki Sorumluluk ve Etik

Uluslararası İlişkilere Giriş

5. ve 6. Dönem Dersleri

Kentleşme ve Konut Politikaları

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Türkiye'nin Toplumsal Yapısı

İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri

Kamu Maliyesi

7. ve 8. Dönem Dersleri

Ticaret Hukuku

Çevre Sorunları ve Politikaları

Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar

Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetim Sistemleri

Kamu Yönetimi Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Kamu Yönetimi bölümü mezunları Dış İşleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığında memur olarak çalışabilir. Bölge İdare Mahkemelerinde idari hakimlik ve özel bankalarda üst düzey yöneticilik de yapılabilecek meslekler arasında yer alıyor.

Kamu Yönetimi Çalışma Alanları Nelerdir?

Kamu yönetimi çalışma alanları dört ana başlıkta toplanır: Bunlar sırasıyla:

-Hukuk

-Maliye

-İdare

- Denetim

Kamu Yönetimi Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

İstanbul Gelişim Üniversitesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Bingöl Üniversitesi

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Pamukkale Üniversitesi

Ordu Üniversitesi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi