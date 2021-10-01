Kamu davası nedir, nasıl açılır ve ne kadar sürer? Kamu davası nasıl iptal edilir ve ne zaman düşer

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Bireysel olmaktan uzak toplumsal düzeni bozma niteliği olan suçların cezalandırabilmesi noktasında kamu davası ön plana çıkmaktadır. Özellikle yaşanan bir suç ile beraber bireyselden çok toplumun zarar görmesi üzerine açılan bir dava olarak öne çıkmaktadır. Bu doğrultuda birçok farklı sebepten kamu davası açılabiliyor.

Kamu Davası Nedir?

Toplumu ilgilendiren durumlar söz konusu olduğunda ve bu olay üzerinden suç işlendiğinde, kamu veya devlet zarar görmesi durumunda Cumhuriyet savcısı tarafından açılan dava kamu davasıdır. Özellikle kamu düzeni ve kamu ahlakı ile beraber sağlık üzerinden bu gibi nedenlerden dolayı kamu davası açılmaktadır. Böylece toplumsal olarak meydana gelebilecek zararlar adına mahkeme nezdinde hem toplum hem de devlet adına hak aranır.

Kamu Davası Nasıl Açılır?

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Ortaya çıkan suç ile beraber Cumhuriyet Savcısı kamu davası açılıp açılmayacağına dair öncelikle bir araştırma gerçekleştirir. Eğer suça her yeteri düzeyde kanaat getirilmiş ise, o vakit davanın açılması gerekmektedir ve Cumhuriyet Savcılığı devreye girer. Cumhuriyet Savcısı gerekli bilgileri aldığı andan itibaren kolluk kuvvetleri doğrultusunda gerçekleştirilen araştırmanın üzerinden, kanunun ilgili maddesi eşliğinde dava açar. Daha sonra düzenlenmiş olan iddianame görevli ve sorumlu olan ceza mahkemesinin sunulur. Böylece yetkili ceza mahkemesi kapsamında ilgili konunun kabul edilmesi doğrultusunda kamu davası açılır.

Kamu Davası Nasıl İptal Edilir?

En çok merak edilen konular içerisinde kamu davasının iptal edilip edilmediği geliyor. Bu durum aynı zamanda kamu davasının düşüp düşmeyeceği üzerine ele alınmaktadır. Ancak eğer suç şikayete bağlı bir durum ise şikayet geri çekilirse dahi dava herhangi bir biçimde iptal edilmez. Çünkü burada kamu yararı, Kamu sağlığı, devletin güvenliği ve genel ahlak gibi durumlar söz konusudur. Böylece mağdur olan kişilerin şikayetlerinin geri çekilip çekilmediğine bakılmaksızın kamu davası devam eder.

Elbette iptal etme konusunda kamu davası için bazı istisnai durumlar söz konusu olabilir. Bu da davayı ve cezaya ilişkin zamanaşımıdır. Dava üzerine gerekli olan süre geçtikten sonra zaman aşımına yaşanır ise, o vakit açılan kamu davası düşebilir. Aynı zamanda şikayete bağlı basit yaralama ya da hakaret suçları, şikayetin geri çekilmesi ile beraber yine düşebilir. Bunlar dışında kamu davasının herhangi bir şekilde iptal edilmesi ya da düşmesi söz konusu değildir.

Kamu Davası Ne Zaman Düşer?

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Genel olarak açılan kamu davasının düşmesi çok kolay değildir. Ancak bazı durumlar için Kamu davası düşebilmektedir. Bu durum genel olarak şikayetin geri çekilmesi ile beraber gerçekleşebilir. Fakat sebebi burada en önemli husustur. Örneğin hakaret davası üzerinden açılan kamu davası şikayetin geri çekilmesi ile beraber düşebilir. Aynı zamanda basit yaralama ve benzeri gibi durumlar karşısında da şikayetin geri çekilmesi davayı düşürebilir.

Kamu Davası Cezaları Nelerdir?

Delillerin toplanması ve değerlendirilmesi ile beraber açılan kamu davası kapsamında, eğer herhangi bir suç teşkil edilmemiş ise o vakit ceza verilmez. Fakat davalının suçu tespit edilir ise, o zaman suçum mahiyetine göre adli para cezası ve hatta hapis cezası söz konusu olabilir. Bazı durumlarda ise hem Adli para hem de hapis cezası gerçekleşebilir. Kamu davası kapsamında yalnızca 1 yılın altında verilen ceza, aynı zamanda adli para cezasına dönüştürülebilir.