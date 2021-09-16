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Kamu çalışanlarının yemekleri liselilerden

#Milli Eğitim Bakanlığı#Üreten Okullar Projesi#Kadayıfçıoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi
Kamu çalışanlarının yemekleri liselilerden

Milli Eğitim Bakanlığının Üreten Okullar projesi kapsamında Bağcılar Alaattin Nilüfer Kadayıfçıoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Bağcılar Hükümet Konağındaki kamu çalışanları için yemek pişirme ve servis hizmeti sunuyor. Lezzet mutfağı isimli uygulama alanının açılışını yapan kaymakam, belediye başkanı ve ilçe milli eğitim müdürü, öğrencilerin elinden çıkan yemeklerin lezzetini ve servisi çok beğendi.

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Milli Eğitim Bakanlığı'nın mesleki değerlere sahip, yenilikçi, girişimci, üretken ekonomiye değer katan nitelikli iş gücü yetiştirmeyi amaçlayan Milli Eğitim, Milli Üretim ve Üreten Okullar projesi Bağcılarda hayata geçirildi. Bu kapsamda Bağcılar İlçe Kaymakamlığı ve Alaattin Nilüfer Kadayıfçıoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi arasında 31 Ağustos 2021 tarihinde protokol imzalandı. Yapılan anlaşma gereğince Bağcılar Hükümet Konağının 3üncü katındaki mutfak ve yemekhane alanı öğrencilerin, öğretmen ile öğreticiler refakatinde yemek ve tatlı yapması için atölye olarak tahsis edildi. Okulun Yiyecek ve İçecek Hizmetleri bölümünde okuyan öğrenciler, Lezzet Mutfağı isimli atölyesinde çalışmaya başladı.

TEORİK BİLGİLERİNİ PRATİĞE DÖKECEKLER

Uygulama, bugün yapılan açılışla başladı. Programa Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, merhum hayırsever iş insanı Alaattin Kadayıfçıoğlunun eşi Nilüfer Kadayıfçıoğlu, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Öğrencilere başarılar dileyen Başkan Çağırıcı, Uygulamaya katılan öğrencilerimiz teorik bilgilerini burada pratiğe dökerek tecrübe kazanacaklar. Gençlerimiz mezun olduktan sonra burada aldığı eğitim sayesinde mesleğe hazır olacaklar dedi.

Öğrencilerin hazırladığı 4 çeşit yemek ve tatlı, Kaymakamlık ile Hükümet Konağındaki diğer kamu kurum personeline servis edildi. Lezzet mutfağının ilk misafiri olan ilçe protokolü, yemeği çok beğendiğini dile getirdi. Bugün uygulamaya başlanan proje, bir yıl boyunca devam edecek.

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#Milli Eğitim Bakanlığı#Üreten Okullar Projesi#Kadayıfçıoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi