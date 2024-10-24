Kampüsten 200 ton elma topladılar

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Üniversitenin üretim uygulama alanlarında yetiştirilen elmaların hasadı, Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu ile birlikte fakülte yönetimi, akademik personel ve öğrencilerinde katılımıyla gerçekleştirildi. 35 dekarlık elma bahçesinden yaklaşık 200 ton hasat elde edildi. Hasattan elde edilen golden delicious, scarlet, granny smith, super chief, fuji, starking ve altın çekirdek olmak üzere 7 ayrı cinsteki elmalar, üniversite merkez yerleşkesi ile Aşağıkayabaşı Yerleşkesi'ndeki satış ofislerinde tüketiciyle buluşacak. Ayrıca ürünlerin önemli bir kısmı ise dış pazara satılarak üniversitenin döner sermaye bütçesine ek gelir kazandırılacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, "Tarımda öncü üniversitemizin eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerinin yanında uygulama sahalarında üretilen katma değerli ürünlerle hem şehrimize hem de bölgemize ekonomik katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Bölgesel kalkınma odaklı üniversitemizin birçok alanda olduğu gibi öncelikli alanı tarım-gıdadaki çalışmaları da kararlılıkla sürecek" dedi.