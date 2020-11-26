MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriKampüs ona kaldı
GeriEğitim Kampüs ona kaldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Eğitim
DHA
Haber Giriş: 26.11.2020 - 13:03 | Son Güncelleme:

Kampüs ona kaldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kampüs ona kaldı
Abone Olgoogle-news

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy kampüsü bir tilkinin uğrak yeri oldu. Üniversitenin Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Fatih Peker, pandemi nedeniyle uzaktan eğitimin yapıldığı kampüsteki tilkinin fotoğraflarını çekip, sosyal medyadan paylaştı.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim dönemine geçilmesiyle Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy kampüsü boş kaldı. Ormanlık alanın yanında bulunan kampüs, bir tilkinin uğrak yeri haline geldi. Tilki, kampüs içindeki çimlerde gezindi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Fatih Peker, fotoğraf makinesiyle tilkinin fotoğraflarını çekti. Peker’in sosyal medyada paylaştığı tilki, sevimli görüntüsüyle ilgi gördü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle