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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 21.05.2021 - 15:55 | Son Güncelleme:

Kampüs nöbetçileri

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Kampüs nöbetçileri

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) kampüsünde yaşayan hayvanlar için destek kampanyası başlatıldı.

COVID-19 salgın döneminde evlerinde kalan öğrenciler okullarına kavuşmayı beklerken kampüslerine sahip çıkan sokak hayvanlarını unutmadı. İTÜ’nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda “Yokluğunuzda kampüslerde nöbet tutan ve sizden destek bekleyen sevimli birileri var! Ördek, kedi, kaplumbağa, köpek ve sincap #ITUluDostlar’ımızın yaşamına dokunarak destek kampanyası” çağrısında bulunuldu.

Kampüs nöbetçileri

Kampanyanın yürütüldüğü destekoluyorum.itu.edu.tr adresinden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise “Kampüsü paylaştığımız İTÜ dostu köpeklerimizin ve tüm diğer kampüs hayvanlarının yaşamına dokunmak için, Köpekli Yaşam Parkı Projesi’ne destek olabilir, bakım ve beslenme ihtiyaçlarına katkı sağlayarak onların yanında bulunabilirsiniz” denildi.
Kampüs nöbetçileri

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