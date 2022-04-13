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Kampüs ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya göre kampus ödemenin sözlük anlamları

#Kampüs Ne Demek#Ne Anlama Gelir#TDK
Kampüs ne demek, ne anlama gelir TDKya göre kampus ödemenin sözlük anlamları

İnsanların kullanabileceği kelimelerden biri de, kampüs kelimesidir. Bireyler karşılaştığı kampüs kelimesinin anlamlarını kolayca öğrenmek istiyor. Televizyonlarda ve internet sitelerinde görülen kampüs kelimesinin sözlük anlamları oldukça merak ediliyor: TDK'ya göre kampüs kelimesinin hangi anlamları taşıdığı araştırılıyor. Kampüs ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya göre Kampus ödemenin sözlük anlamlarıyla ilgili detayları derledik.

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Bireyler farklı alanlarda kampüs kelimesini kullanabiliyor. Kampüs kelimesinin TDK'da yer alan farklı anlamları bulunuyor. Kampüs sözcüğü, yerleşke anlamına sahip olan ve bu anlamda kullanılan bir kelime türüdür.

Kampüs Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Anlam bakımından önemli olan kampüs sözcüğü kişilerin araştırdığı kelimeler arasındadır. Her ne kadar çok kullanılan bir kelime olsa da, anlamı pek çok kişi tarafından bilinmiyor. Kampüs sözcüğünün sözlük anlamları kişilerce araştırılıyor.

Kampüs kelimesi sözlüklerde yerleşke anlamına sahiptir. Üniversitelerde kullanılan kampüs sözcüğü yerleşke anlamını taşıyor. Yerleşke anlamında günümüzde kullanılan bir kelimedir. Türkçe dilinde yer alan kampüs kelimesi genellikle üniversitelerin alanlarını belirlemek için kullanılıyor.

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TDK'ya Göre Kampüs Ödemenin Sözlük Anlamları

TDK'da araştırılan birçok kelime çeşidi bulunuyor. Bireyler özellikle kampüs ödemesinin ne olduğunu merak ediyor. Öğrencilerin araştırdığı önemli kelimeler arasında yer alıyor. Üniversite öğrencilerine kayıt olduktan sonra öğrenci kartları veriliyor. Verilen öğrenci kartlarına ödeme yaparak, üniversite içerisindeki bazı imkanlardan faydalanılıyor. TDK'ya göre kampüs ödemesi de, öğrencilere verilen kartlara yapılan ödemedir.

 

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