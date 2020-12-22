Kamerunlu öğrenciye en iyi proje ödülü

İTÜ'den yapılan açıklamaya göre, her yıl binlerce uluslararası öğrenciye mali destek sağlanmasından ve öğrencilerin üniversitelere yerleştirilmesinden sorumlu olan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Türkiye'de bulunan tüm uluslararası öğrencilere yönelik 2020 Uluslararası Öğrenciler Proje Yarışması düzenlendi. Bu yılki ana konusu ‘Pandemi Sonrası Dünya’ olarak belirlenen yarışmada, ayrıca ‘YTB'nin 10’uncu Yılı’ özel konusu da yer aldı.

İTÜ Bilişim Enstitüsü Bilgisayar Bilimleri Bölümü yüksek lisans öğrencisi Beltus Nkwawir, ‘X Işını Görüntülerinde COVID-19'un Otomatik Tanılanması için Bir Topluluk Derin Öğrenme Sistemi’ başlıklı projesiyle yarışmaya katıldı. Beltus Nkwawir'ın İTÜ öğretim üyelerinden Dr. Hamza Salih Erden ve Doç. Dr. Behçet Uğur Töreyin'in danışmanlığında yürüttüğü çalışma, fen bilimleri kategorisinde en iyi proje seçildi. Beltus Nkwawir, ödülle ilgili şunları söyledi:

"Hayatımda böyle bir ödül kazanabileceğime hiç inanmazdım, çünkü yeteneklerime güvenmiyordum ve böyle ödül kazanacak bir araştırma projesi oluşturabilecek bilgiye sahip değildim. İTÜ'ye kayıt olduktan sonra dünya çapında hocalarla karşılaşma şansına sahip oldum. Özellikle beni destekleyen ve teşvik eden danışmanlarıma, İTÜ'ye ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'na teşekkür ediyorum.”