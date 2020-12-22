Kamarot nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Kamarot olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Kamarot, farklı gemilerde yolcu veya gemi mürettebatının hizmetlerini yapan kişiler olarak geçmektedir. Çalıştıkları gemilerin hizmet içeriğine göre farklı görevi olan kamarotun ortak olarak asıl görevi geminin temizlik ve yolcuların yemeğinin hazırlığı ile servis edilmesi seçenekleri yer almaktadır.

Kamarot Nedir?

Her geçen gün daha farklı meslek gruplarının iş hayatına girmesi nedeni ile meslek seçimi yapacak olan kişiler, ilgisi ve isteğine göre seçimler yapma zorunluluğu hissetmektedir. Adı yeni duyulan mesleklerden birisi olan kamarot, genel anlamda gemide hizmet ve temizlik yapan kişilere verilen addır. Kimi zaman yolcu gemisinde görev alabilecek olan kamarotlar, aynı zamanda askeri ya da yük gemilerinde de görev alarak farklı pozisyonlarda değerlendirilebilmektedir.

Kamarot Ne İş Yapar?

Kamarot, genel anlamda gemilerde temizlik, yemek hazırlama, yemek servisi gibi temel işlemleri yapmaktadır. İlgili gemilerdeki hizmet alanlarına göre yolcu, askeri personel veya mürettebatlar için mutfakta özel yemekler yapar. Bunun dışında geminin farklı alanlarındaki temizlik işlerini üstlenir ve diğer eşyaların güvenliğinden sorumlu olarak hizmet sağlamaktadır.

Kamarot Nasıl Olunur?

Kamarot diğer bilinen adı ile gemi adamı olmak için katılmanız gereken kurs yer almaktadır. Gemi Adamlığı kurslarına katılarak kursu başarılı ve sorunsuz olarak bitirmeniz gerekiyor. Aldığınız kurs eğitimi ile kursu bitirmenizin ardından ilgili kursun MEB onaylı olması gerekmektedir. Aynı zamanda kurs sonrasında istenen gemi adamı olur sağlık raporunu almanız gerekmektedir. Bu rapor sonrasında farklı gemi alanlarında iş hayatına başlayabilmeniz mümkündür. Kursu bitirdikten sonra gerekli liman başkanlıkları tarafından özel olarak gemi cüzdanı verilmekte ve bu cüzdan ile gemi ilanlarına başvurabilir ve işe başlayabilirsiniz.

Kamarot Olma Şartları Nelerdir?

Kamarot yani gemi adamı olmak için kişilerden lise veya üniversite mezunu olmaları gibi herhangi bir şart koşulmamaktadır. Ancak kamarot olmak için kişinin en az ilkokul mezunu olması gerekiyor. Bunun dışında bahsedilen gemi adamlığı kursunu bitirmiş, sağlık raporunu almış ve gemi cüzdanı sahibi alınmış olması kişilerden istenen başlıca şartların başında gelmektedir.

Kamarotun Görevleri Nelerdir?

Gemi adamı diğer bir deyişle birlikte kamarotların bağlı oldukları gemilerdeki bölümlere göre farklı görevleri bulunabilmektedir. Ancak genel olarak kamarotun görevleri şu şekilde sıralanmaktadır:

- İlgili gemilerdeki eşyaların güvenliğini sağlamak ve temizliğini yapmak.

- Yemek hazırlaması ve özle saatlerde yemek servisi yapılması.

- İhtiyaç olduğu durumlarda belirli bölgelere eşya taşımak.

- Acil durumlar için belirlenmiş olan özel zamanlarda gerekli görevleri yerine getirmek.

- Sorumlu olunan gemilerinin bölüm temizliğini yapmak.

Kamarot Maaşları Ne Kadar?

Kamarotlar çalışmış oldukları firma ya da ilgili gemi şirketlerine göre farklı tarifeler üzerinden maaş almaktadır. Ancak günümüzde en düşük kamarot maaşı 2.600 TL olarak görülmektedir. Bunun yanı sıra ortalama kamarot maaşı 4.290 TL, en yüksek kamarot maaşı ise 6.000 TL şeklinde geçiyor. Uluslararası gemilerde çalışan kamarot maaşları ise dolar üzerinden çalışanlara aktarılmaktadır.

Kamarot İçin İş İmkanları Nelerdir?

Dünyanın farklı ülkelerinde ve ülkemizde en fazla iş bulunan mesleklerden birisi de deniz adamı yani kamarotlar olarak görülmektedir. Genel olarak uluslararası ticaret yapan şirketlerin lojistik alanlarında iş bulabilen kamarotlar, devlet kurumları, askeri gemi alanları ya da farklı turizm şirketlerinin gemi alanlarında kolay şekilde iş imkânı bulabilmektedir.