Kamal ne demek, ne anlama geliyor? Kamal kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

Kamal kelimesi merak edilen kelimeler arasında yer almaktadır. Bu kelimenin çok sayıda anlamı bulunmaktadır ve bu kelime anlamı ise, kullanıldığı cümlelere göre değişmektedir.
Kamal Kelimesinin Türk Dil Kurumu Sözlüğündeki Anlamı Nedir?
Kamal kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünün içerisinde yer almamaktadır. Bunun haricinde diğer sözlükler içerisinde kamal kelimesinin dört tane farklı anlamı bulunmaktadır. Bu sözlüklerdeki anlamlar ise şu şekilde ifade edilmektedir:
Bir erkek ismi
Kuşatma, abluka, muhasara
Sur, kale
Arapça ve Farsça كمال adının Türkçeye aktarılmasında kimi zaman Kemal yerine kullanılmaktadır.
Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal Atatürk'ün isimlerinden bir tanesidir.
Şeklinde anlamları sıralanmaktadır.
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