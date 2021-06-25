Kama Nedir Ve Ölçüleri Nelerdir? Kama Nerelerde Kullanılır

Kamalar sanayide farklı isimler ile bilinmektedir. Bu nedenle farklı türlerinin özel isimleri vardır. Kamalar, uygu kaması, feder gibi isimler ile de anılır. Bunun yanında feather key ismi ile de bilinir. Kamanın farklı tipleri bulunmaktadır.

Kama Nedir ve Ölçüleri Nelerdir?

Kama, tüm mekanik aktarımları gerçekleştiren sistemlerin genel ismidir. Kullanıldıkları alanlara göre farklı kama çeşitleri vardır. Kamalar genelde güç aktarım parçalarının montaj işleminde mil ucuna takılıp sökülebilecek şekilde üretilmektedirler.

Farklı sertlikte malzemelerden üretilen kamaların aşınma ömrü demirden üretilenlere göre çok daha yüksektir. Kamalar genel olarak 3 gruba ayrılır. Bunlar;

Düz Kama: Düz kama en sık kullanılan kama türleri arasında yer alır. Özellikle büyük momentlerin aktarılması amacı ile düz kama kullanılmaktadır. Düz kamalarda makinelerde dişli aksamlar ve kasnak bölgeleri gibi yerlerde kullanılmaktadır. Çoğunlukla CK45 kalite malzemeden imal edilirler. Bunun yanında yüzeyleri ısıl işlem ve yüzey sertleştirme işlemine tabi tutulmaktadır.

Yarım Ay Kama: Düşük momentli olan parçaların birleştirilmesi amacı ile kullanılırlar. Bu kamalar özellikle pompa millerinde sıklıkla tercih edilir. DIN 6888 standardına göre üretilmektedirler. Üretildikleri çeliklerin çekme dayanımı yaklaşık 50 kg/mm olmaktadır. CK45 malzemelerden üretilmektedir.

Eğimli Kamalar: Bu kamalar çoğunlukla radyal yüklerdeki momentlerin güç aktarımları amacı ile tercih edilmektedir. Bu kamalar DIN 6883, DIN 6887, DIN 6886, DIN 6884, DIN 6881, DIN 268, DIN 6889 standartlarına göre işlenmektedir. Bir parçaya monte edildikleri zaman sıkışma etkisi ile birlikte tam montaj sağlanır. Genelde sade karbonlu çeliklerden imal edilmektedir. Bu çelikler ıslah ve sementasyon çeliği olarak da bilinmektedir.

Kamalar, kasnak, kavrama, dişli çark gibi makine bölgelerine sökülebilir miller ile monte edilmektedir. Kamalar, makine parçalarındaki millere bağlanır ve mildeki döner hareketin makineye iletilmesine yardımcı olur. Sökülüp tekrar takılma özelliğine sahiptir.

Kamalara örnek olarak torna ve freze tezgahlarındaki çevirme kolları verilebilmektedir. Kamalı birleştirme yapılması için kasnaklara, volanlara ve dişli makine göbeklerine kama kanalı açılması gerekmektedir. Bunun yanında birleştirmek istenen millere de kama kanalı açılmalıdır.

Öncelikle kasnak göbeğine mil geçirilir. Sonrasında kama kanalına kamanın geçirilmesi gerekmektedir. Bu birleştirme istenen zamanda sökülebilmektedir. Bunun yanında yük iletimi yapılırken mile gelen kuvvetleri kama karşılar. Bu sebeple ileriki zamanlarda mile ya da kasnağa değil kamaya zarar gelmesi istenmektedir.

Kama Nerelerde Kullanılır?

Kamalar özellikle mil ile göbek bağlantıları için kullanılır. Özellikle mekanik güç aktarımı yapılması gereken yerlerde tercih edilmektedir. Kamalar iki farklı yerde kullanılmaktadır. Bunlar mil göbek bağlantısı ile mil dişli çark bağlantılarıdır.

Kama bağlantılarının avantajları vardır. Bu avantajlar şu şekilde sıralanabilir;

Kamalar kolay bir şekilde takılıp çıkarılabilmektedir. Bu da tekrar tekrar kullanımını sağlamaktadır.

Ucuz üretim maliyeti bulunur.

Yüksek ve orta tork iletimi sağlar.

İyi standardize edilmiştir.

Düz kamalar sipariş verilirken teknik dil kullanmak gerekir. Bu aslında yazım dili olarak da bilinmektedir. Burada öncelikle kamanın ismi yazılır. Sonrasında ise ölçü ve standart numarası tek bir satırda yazılmalıdır. Kama siparişlerinin bu şekilde verilmesi gerekmektedir.

Yani örnek verecek olursak; kama genişliği 15 olsun yükseklik 10 ve boy da 60 olsun. Düz kama gösterimi 15x10x60 TS147/6 şeklinde sipariş vermek gerekir. Bu sebeple sipariş verecek kişilerin teknik dili ve kama çeşitlerini bilmesi oldukça önemlidir.