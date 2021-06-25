Kam Nedir Ve Kime Denir? İslamiyet Öncesi Türklerde Kamın Görevleri

İslamiyet öncesinde görülen inanışlara göre çeşitli büyüler bulunmaktaydı. Bu büyüleri yapan kişilerin özel güçlere sahip olduğu düşünülmekteydi. Bu kişilerin ruhsal alemde güçlü olduğu ve özel yeteneklere sahip olduğu inancı vardı. Bu inanç doğrultusunda kam olarak adlandırılan kişiler ortaya çıkmıştır.

Kam Nedir ve Kime Denir?

Kam, farklı bir karakteri olan ve üstün, yetenekli kişilere verilen isimdi. Kam olarak adlandırılan kişilerin özel güçleri olduğuna inanılırdı. Bu inanışın temeli ise şamanlıktır. Türklerde görülen 'Şamanizm' inancına göre üstün yetenekli kişilerin olduğuna inanılırdı. Bu kişilere şaman adı verilmiştir. Şaman olarak adlandırılan kişilerin bilinen adı ise 'kam' olarak bilinir. Kam olan kişi diğer insanlara göre farklı bir karaktere sahiptir.

İslamiyet öncesi Türklerde farklı inanışlar görüldüğü bilinmektedir. Bu inanışların temelinde ise büyü ve özel yetenekler bulunmaktaydı. Bu yüzden birçok kişi özel yetenekli olarak görülmüştür. Bundan dolayı bu özel yetenekli kişilere karşı güçlü bir inanış vardı.

Şamanlık inancında farklı bir inanç sistemi bulunmaktadır. Bu inanç sistemine göre doğa, ruh ve insan bir bütün halinde düşünülmüştür. Bu inanca göre üstün yetenekli kişilere karşı bir inanç vardı. Bu kişiler toplum tarafından değer görmüş kişilerdir. Türk şamanlığına verilen isim ise 'kamlık' olmuştur. Bu sistemi uygulayan Şamanada 'kam' adı verilmiştir.

Kam olarak görev yapan kişi herkesten farklı bir karaktere sahip olmalıydı. Bu kişinin düşünceleri ve yaptıkları toplum tarafından ilgi görmektedir. Bu yüzden kam olarak görev yapan kişinin sorumluluğu oldukça fazlaydı. Bu sorumluluğu en iyi şekilde yapmak kamın göreviydi. Kam olan kişi toplumu yönlendirme gücüne sahipti. Bu yüzden İslamiyet öncesi Türkler için kam olan kişilerin değeri oldukça yüksek olmuştur.

İslamiyet Öncesi Türklerde Kamın Görevleri Nelerdir?

İslamiyet öncesi görev yapan kam adlı kişinin çeşitli sorumlulukları vardı. Bu sorumlulukları yerine getirmek kam adlı kişinin göreviydi. Kam olarak görev yapan kişinin üstün yetenekli ve seçilmiş bir kişi olduğu düşünülür. Yani kam olan kişiye büyük bir saygı vardı.

Farklı özellikleri olan kamın özel güçleri olduğu düşüncesi toplum içerisinde kısa sürede yayılmaktadır. Bu yüzden kama karşı büyük bir inanç vardı. Bu inanç kimi zaman ise korkudan olmaktaydı. Çünkü kam olan kişinin büyü ve benzer işler yaptığı görülmüştür. Bu yüzden kama karşı hem bir saygı hem de bir korku vardı.

Kam seçilecek kişinin iki şekilde seçilme yöntemi bulunmaktaydı. Bu seçimlerden ilki 'veraset yolu' dur. Yani kam olacak kişi babadan oğula geçecek şekilde belirlenmekteydi. Zaten Şamanizm inancında en yaygın yöntem babadan oğula geçme sistemi olmuştur. Yaşlı Şaman kendinden sonra gelecek olan kişiye eğitim vermekteydi.

Kamın ikinci olarak seçilme yolu ise içten gelen seçilmedir. Yani bu seçilme yoluna göre 'Tanrısal çağrı yolu' ile kam belirlenmekteydi. Kam olacak kişi nasıl seçilirse seçilsin bu kişi Şaman tekniklerini ve buna benzer teknikleri bilmelidir.

Kamın Görevleri

- Gelecekten haber vermek,

- Büyü yapmak,

- Ruhlara kurban vermek,

- Ağır hastaları tedavi etmek,

- Öbür dünya ile iletişim kurmak,

- Yapılması zor işleri yapılacak hale getirmek.

​​​Kamın en önemli görevi büyü yapmak ve gelecekten haber vermektir. Zaten bu yüzden kam olan kişilere karşı büyük bir inanç olmuştur.