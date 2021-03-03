Kalpten Kalbe Yol Vardır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Kalpten Kalbe Yol Vardır atasözünün farklı versiyonları da mevcut. Bunlardan en çok bilineni ''Gönülden Gönle Bir Yol Vardır'' şeklinde olanıdır. Ek olarak ''Kalp Kalbe Karşıdır'' sözü de aynı anlama gelir ve yaygın bir şekilde kullanılır.

Kalpten Kalbe Yol Vardır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Birinci Anlam: Birbirini düşünen ve özleyen insanlar, birbirinden uzakta olsalar bile kalben yakındırlar. Aralarındaki mesafe ilişkilerine zarar vermez. Buluşacakları günü sabırla beklerler ve bir gün mutlaka bir araya gelirler.

İkinci Anlam: Kalben birbirine yakın olan kişiler genelde aynı duyguları hissettikleri için çok iyi anlaşırlar. Aynı şeyleri düşünüp isterler. Kalpten kalbe giden birçok yol vardır ve o yol sevgiden geçer.

Kalpten Kalbe Yol Vardır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

1- Sevenler eninde sonunda kavuşur çünkü kalpten kalbe yol vardır.