Kalp Kalbe Karşıdır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bu atasözü ile aynı anlama gelen birçok atasözümüz var. Bunlardan en çok bilineni ise ''İyi İnsan Lafının Üstüne Gelirmiş'' sözüdür. Fakat Kalp Kalbe Karşıdır atasözü hem arkadaşlık hem de sevgililik ilişkisinde kullanılabildiği için daha fazla bilinmektedir.

Kalp Kalbe Karşıdır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Birinci Anlamı: Aynı anda aynı kelimeleri söyleyen kişileri tanımlar. Bunu benzer küçük rastlantıları ve tesadüfleri tanımlamak için bu atasözü kullanılabilir.

İkinci Anlam: Kalp Kalbe Karşıdır atasözü, aynı duygu ve düşünceleri paylaşan insanlar için de sıklıkla kullanılıyor. Kalbin kalbe karşı olması demek iki tarafın da benzer duyguları paylaşılması anlamına gelir.

Kalp Kalbe Karşıdır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

1- Kalbe kalbe karşıymış, ben de tam seni düşünüyordum.

2- Kalp kalbe karşıdır derlerdi de inanmazdım.