Kalorifer Böceği Nasıl Yok Edilir, Nasıl Bulunur? Kalorifer Böceği Hangi Kokuyu Sevmez?

Kalorifer böceği tam olarak altı farklı böcek ailesinde bulunarak 4.500 çeşitten oluşmaktadır. Bu yüzden de bu böceklerin her türünü yaşam alanlarında görmek mümkün olabilmektedir. Böcekler arkalarında kalıntı bıraksa da bu böcekleri açık alanlarda görmek biraz zordur. Saklanan bu böcekleri bireyler çeşitli tekniklerle uzaklaştırmak istemektedir.

Kalorifer Böceği Nasıl Yok Edilir, Nasıl Bulunur?

Blattodea takımını oluşturan böcek türlerine verilen isim hamam böceği veya kalorifer böceğidir. Böcek türlerinin bu ismi Yunanca blatta kelimesinden türeyerek gelmiştir.

Genelde insanlar böceklerden kurtulmak için ilaçlama sistemini kullanmaktadır. Kalorifer böceğinin birini bile herhangi bir yerde gördüğünüzde sürü halinde gezdikleri sebebiyle yok edilmesi önemlidir.

Böcek ilacından çok daha etkili ve doğal bir yöntem olan pudra şekeri ve karbonatı karıştırıp hamam böceğinin olduğu yerlere koymanız yeterli olacaktır. Kalorifer böcekleri bu karışımı yediğinde yok olacaktır. Bu sayede hem kendinizi hem de doğayı kimyasal ilaçlardan korumuş olacaksınız.

Kalorifer böceklerine belli başlı bazı yerlerde daha sık rastlanmaktadır. Bu böcekler bu sayede bulunmakta ve hatta aniden karşınıza çıkabilmektedir.

Evlerin banyo ve mutfakları, gemiler ve restoranlar onların en sevdiği mekanlar arasındadır. Özellikle de elektronik cihazların içlerinde yani motor bölümlerinde yer alabilmektedir.

Mutfak tezgahlarının alt kısımları, dolapların içleri, duvarlardaki çatlakların içi bu böceklerin yuvalarını oluşturmaktadır. Kalorifer böceğini yok etmek için komple bir ilaçlama da yapabilirsiniz.

Kalorifer Böceği Hangi Kokuyu Sevmez?

Kalorifer böceğinin en sevmediği koku nane kokusudur. Örneğin kalorifer böceğini gördüğünüz ve onların olabileceği yerlere nane yağı alarak spreyli bir şişe yardımıyla sıkabilirsiniz.

Bununla beraber hamam böceği ve diğer böcek türleri de defne yaprağı kokusunu sevmemektedir. Nane ve defne yaprağından anlayacağımız gibi kalorifer böceği keskin kokulu bitkileri sevmemektedir.

Kalorifer böcekleri sağlık açısından tehdit oluşturabilmektedir. Bunun nedeni ise bu böceklerin kafası koparılarak öldüğünde bile on gün oldukları yerde yaşayabilmeleridir.

Bu nedenden dolayı bu böcekleri kaçırmak için sedir ve okaliptüs kokusunu da güvenerek kullanabilirsiniz. Yalancı portakal ağacının kokusu da bu böcekleri kaçırmak için önerilmektedir.

Bu böcekler konusunda unutulmaması gereken bilgilerden biri de çürük meyve kokusunun böcekleri çektiğidir. Bazı insanlar çürük meyve kokusunun bu böcekleri kaçıracağını düşünmektedir.

Lavanta yağını da hamam böceklerini yok etmek için kullanabilirsiniz. Narenciyeler, sarımsak, kırmızı biber, biberiye yağı gibi keskin kokular kalorifer böceklerinin en haz etmediği kokulardır.

Amonyak ve boya kokusu da keskin bir koku olması sebebiyle kalorifer böceklerini kaçırtmak için tercih edebilirsiniz. Tüm bu kokulardan tercih ettiğiniz en keskin kokuları birbirine karıştırarak hamam böceklerinin olduğu yerlere özenle sıkabilirsiniz.

Bu kokuları sevmedikleri için hızla uzaklaşacaklardır. Çamaşır yumuşatıcı, tarçın, sirke ve çekilmiş kahve kokusu da kalorifer böceklerinin sevmediği bir diğer keskin kokular arasındadır.

Soğan ve limon gibi keskin kokulu yiyecekleri de kullanarak kalorifer böceklerini kovmak için doğal ilaç hazırlayabilirsiniz.

Tüm bu kokular ve hazırlanan doğal kokular sizleri hamam böceklerinden sağlıklı bir şekilde kurtaracaktır. Bilindiği gibi kimyasal ilaçlardan oluşan böcek ilaçları insan sağlığına çok daha tehlikelidir.