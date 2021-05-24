Kalori nedir ve nasıl hesaplanır? Kalori nasıl ifade edilir

Kalori, bir besinin tüketildiği zaman öğütülme işlemi sonrasında enerjiye dönüştürülmesidir. Bu enerji genel olarak kcal olarak ifade edilmektedir.

Kalori Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

Diyet yapan kişiler ve sağlıklı beslenmeye özen gösteren kişiler için kalori hesaplamaları çok önemlidir. Özellikle kilo alınmaması için insanların belli bir kaloriyi aşmamaları gerekir. Ayrıca diyet yapan kişiler de günlük ihtiyaç duydukları kalorinin çok daha altına kalori almalılar.

Kalori, bir gram su sıcaklığının 15.5 derece yerine 16.5 dereceye çıkarılması için kullanılan enerji olarak ifade edilir. Beslen şeklinde de buna kilokalori denilmektedir. Besinler tüketildiği zaman öğütüldükten sonra besinler enerjiye dönüşür. Bu enerjiye ise kcal denilir. Yenilen her besinin kendine ait bir kalorisi bulunmaktadır.

Kalori Nasıl İfade Edilir?

Günümüzde kalori en sık duyulan kelimelerden bir tanesidir. Besinlerde bulunan kalori "kcal" olarak ifade edilmektedir. Besinler öğütüldükten sonra enerjiye dönüşürler. Bu enerji kalori yanı kcal olarak ifade edilmektedir.

Vücuda alınan besin ne kadar çok iyi alınan kalori da bir o kadar yüksektir. Günlük alınan kalori miktarları da kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Özellikle günlük alınması gereken kalorilerde yaş, cinsiyet ve aktiviteler de önemli rol oynamaktadır. Günlük alınacak olan kalori miktarı kişiden kişiye değişiklik gösterir.

Diyet yapan kişiler daha az kalori almalılar. Günlük kalori miktarı ise kişinin yaşına, cinsiyetine ve diğer faktörlere göre değişiklik göstermektedir. Buna göre günlük alınacak kalori de belirlenir.

Kalori Hesaplama Nasıl Yapılır?

Fazla kilolarından kurtulmak isteyen kişiler için kalori hesaplamaları çok önem taşımaktadır. Özellikle bu diyetler uygulanırken de besinlerin kalori hesaplamaları yapılmalıdır. Günlük alınması gereken kalori miktarı belirlendikten sonra bu kalori miktarını aşmadan beslenmek gerekir. Kilo verirken yakılan kalorinin alınan kaloriden fazla olması gerekir. Kalori hesaplaması yapılırken de çok dikkatli olunması gerekir.