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Kalkolitik çağ nedir, özellikleri nelerdir ve hangi tarihleri kapsar? Kalkolitik çağ yerleşim yerleri, merkezleri ve mimarisi

#Kalkolitik Çağ Nedir Özellikleri Nelerdir Ve Hangi Tarihleri Kapsar?#Özellikleri#Tarih
Kalkolitik çağ nedir, özellikleri nelerdir ve hangi tarihleri kapsar Kalkolitik çağ yerleşim yerleri, merkezleri ve mimarisi

Dünya tarihinde yaşanmış olan çağlara belirli isimler verilmiştir. Bu çağlardan bir tanesi de kalkolitik çağdır. Kalkolitik çağın bir takım özellikleri yer almaktadır. Bu özelliklerin hangi özellikler olduğunu merak edenler bir detaylı araştırma serüveni içerisine dahil olmaktadırlar. Son günlerde kalkolitik çağ ile ilgili araştırmalar da aynı doğrultuda artmıştır. Peki, kalkolitik çağ nedir? Kalkolitik çağ özellikleri nelerdir? Kalkolitik çağ hangi tarihleri kapsamaktadır tüm detayları ile derledik.

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Kalkolitik çağ bakır çağı olarak da isimlendirilmektedir. Bazı tarihçiler bu çağa kalkolitik adını verirken bazı tarihçiler ise bakır çağ adını vermişlerdir.

Kalkolitik Çağ Nedir?

Kalkolitik çağ bakır taş çağı olarak da isimlendirilmektedir. Tarihte milattan önce 5000 ila 3000 yılları arası dönemi kapsayan bölüme kalkolitik çağı denilmektedir. Bakır çağ yani kalkolitik çağ için maden taş çağı olarak da isimlendiren bir takım tarihçiler bulunmaktadır. Bu çağda pek çok önemli gelişmeler yaşanmıştır.

Kalkolitik Çağ Özellikleri Nelerdir?

- Bu dönemde ticari faaliyetler gelişmiştir.

- Zanaat alanında bir takım gelişmeler görülmüştür.

- Ticari olarak güçlü olan kişiler bir takım bölgeleri ele geçirmişlerdir.

- Bu çağdan önce yapılan araç ve gereçler ihtiyacı göre yapılırken, kalkolitik çağda artık araç ve gereçler göz zevkine hitap edecek cinsten estetik ve güzel bir şekilde üretilmeye başlanıyordu.

- Ticaret bu dönemde oldukça kurumsal bir hal almıştır.

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- Kalkolitik çağda yaşanan ticari gelişmeler sayesinde ekonomik olarak da gelişmeler yaşanmıştır.

- Kalkolitik çağın en önemli özellikleri arasında ekonomik olarak gelişmeler görülmektedir.

- Bu dönemde bakır maddesinden pek çok araç ve gereç elde edilmiştir.

- Tarımsal ürünlere rağbet eski çağlara göre daha da fazla artmıştır.

- Kalkolitik çağda evcil hayvan sayısı ve evcilleştirilebilir hayvan da çoğalmıştır.

- Kalkolitik çağın artan nüfusu ile birlikte yerleşim bölgeleri ve yerleşim sayıları artmıştır.

- Köyler iyice büyümüş ve kasaba haline gelmiş ve kasabalarda da çanak çömlek yapımı artmıştır.

- Çanak çömlek yapan ustalar ortaya çıkmış ve bu alanda halka hizmet vermeye başlamışlardır.

- Kalkolitik çağ tam olarak üç ayrı dönemden oluşmaktadır.

- Kalkolitik çağda ilk 500 yıl süren bölüme erken bakır çağı, daha sonra orta kalkolitik çağı ve geç kalkolitik çağ olarak adlandırılmaktadır.

Hangi Tarihleri Kapsar?

Kalkolitik çağ milattan önce 5000 yılları ile milattan önce 3100 yılları arasını kapsayan bir çağdır.

Kalkolitik Çağ Yerleşim Yerleri

Anadolu'da kalkolitik çağa ait olan pek çok yerleşim yerleri bulunmaktadır. Özellikle bu yerler bu döneme ait olan tüm izleri taşımaktadırlar. Kalkolitik çağa ait olan yerleşim yerleri şu şekildedir;

- Çorum'da yer alan Alacahöyük

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- Denizli'de bulunan Beyce Sultan

- Çanakkale şehrinde yer alan Kumtepe ve Truva yerleşim bölgeleri

- Samsun'da bulunan İkiz Tepe, Yumruk Tepe ve aynı zamanda Tarsu

- Malatya ilimizde yer alan Arslan Tepe ve Değirmen Tepe

- Diyarbakır şehrinde yer alan Girikihaciyan bölgesi

Kalkolitik Çağ Merkezleri ve Mimarisi

Kalkolitik çağın merkezleri Çorum'da yer alan Alacahöyük bölgesi ve Çanakkale'de yer alan Kumtepe ve Truva bölgesidir. Kalkolitik çağın mimarisi de son derecede önemlidir. Bu dönemde bakır ve taşlarla yapılan bir takım mimariler ortaya çıkmıştır. Evler daha çok taş evlerden oluşmaktaydı. Aynı zamanda evler içerisinde bakır işçiliği ile birlikte yapılan işçilikler ve süslemeler yapılmıştır. Daha fazla kil ve taşlarla oluşan bir mimari anlayışı hakimdi. Günümüz mimarisinden oldukça uzak olan bir mimari yer almaktaydı.

 

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