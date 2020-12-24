Kaliteli eğitim için hibe programı

Sabancı Vakfı, Hibe Programı’na başvuru yapacak kurumların toplumsal hayata katılımda maruz kalınan ayrımcılıklarla mücadele eden ve eğitim yoluyla bireylerin güçlenmelerini destekleyen projelerini bekliyor. Bu yıl, pandemi koşulları göz önünde bulundurularak, uzaktan eğitimin niteliğinin iyileştirilmesi ve uzaktan eğitime erişimin sağlanmasını destekleyici çalışmalar da program kapsamına dahil ediliyor. Sabancı Vakfı 2021 yılı Hibe Programı’na başvuracak projelere 100 bin TL ile 300 bin TL arasında hibe desteği sağlanacak. Desteklenecek projelerin en erken 26 Temmuz 2021’de başlaması ve en geç 25 Temmuz 2022 tarihinde sona ermesi ve temel faaliyetlerinin Türkiye sınırları içerisinde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Başvuru yapacak sivil toplum kuruluşlarının en az bir ortak ile başvurmaları bekleniyor. Hibe Programı başvuruları ve başvuru kriterleri hakkında detaylı bilgiye www.sabancivakfi.org adresinden ulaşılabiliyor.

‘14 YILDA 173 PROJEYE 28.5 MİLYON TL DESTEK VERDİK’

Vakfın sivil toplumun güçlenmesine ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunma hedefiyle Hibe Programını hayata geçirdiğini belirten Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, şunları söyledi:

“Vakıf olarak 46 yıldır toplumsal gelişme için çalışıyor ve bu hedefimizin gerçekleşmesi için sivil toplumun desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye’de sivil topluma 14 yıldır kesintisiz hibe desteği veren tek vakıf olarak Hibe Programlarımızı yürütüyor ve toplumsal gelişimin sadece kamunun değil, sivil toplumun da sorumluluğu olduğuna inanıyoruz. Bugüne kadar 14 yılda 173 projeye 28.5 milyon TL destek verdik. Desteklediğimiz tüm sivil toplum kuruluşlarıyla toplumsal ihtiyaçlara birlikte çözüm aramanın ve bunun sonucunda yüz binlerce bireyin hayatına dokunmanın önemi çok büyük. Bunu her sene daha iyi anlıyoruz. Sabancı Vakfı olarak Hibe Programı’nın 2021 senesinde de yeni projelerle yol alacağımız ve destek vereceğimiz kurumların hikayelerinin bir parçası olacağımız için çok mutluyuz.”