Kalitatif ne demek, ne anlama gelir? Kalitatif kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Arkadaşının paylaşımı yürekleri dağladıArkadaşının paylaşımı yürekleri dağladı#Başak Cengiz
Ali Koç açıkladı Pereira, Mesut, istifa ve G.Saray iddiasıAli Koç açıkladı! Pereira, Mesut, istifa ve 'G.Saray' iddiası#Fenerbahçe
Alec Baldwin davasında flaş gelişme... Ve savcı açıkladı: BuldukAlec Baldwin davasında flaş gelişme... Ve savcı açıkladı: Bulduk!#Alec Baldwin
Macaristan ile kritik imzalar atıldı... Erdoğandan önemli mesajlarMacaristan ile kritik imzalar atıldı... Erdoğan'dan önemli mesajlar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Şehit yakınına küfretmişti Türkkan için fezleke hazırlandıŞehit yakınına küfretmişti! Türkkan için fezleke hazırlandı#Lütfü Türkkan
Borsa İstanbul vites yükseltti Rekorlara doymuyor...Borsa İstanbul vites yükseltti! Rekorlara doymuyor...#Borsa İstanbul
Meteoroloji İstanbul için duyurdu Normale dönecekMeteoroloji İstanbul için duyurdu! Normale dönecek#İstanbul
Pandemi öncesine dönüldü... Doğrudan yatırım girişlerinde dev rakamPandemi öncesine dönüldü... Doğrudan yatırım girişlerinde dev rakam#Merkez Bankası
Türkiye bu vahşeti konuşuyor Başak’a en acı veda Türkiye bu vahşeti konuşuyor! Başak’a en acı veda#Başak Cengiz
Bolu Belediye Başkanı Özcandan çok tartışılacak nikah tarifesiBolu Belediye Başkanı Özcan'dan çok tartışılacak 'nikah tarifesi'#Tanju Özcan
Rakamları revize etti Avrupa Birliğinden flaş Türkiye tahminiRakamları revize etti! Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye tahmini#Türkiye
Acı gerçeği bakan açıkladı... Kışı atlatamayızAcı gerçeği bakan açıkladı... "Kışı atlatamayız!"#Koronavirüs
Ünlü modacı hayatını kaybettiÜnlü modacı hayatını kaybetti#Bahar Korçan
Eski çalışanı itiraf etti, Meghan özür diledi: El altından bilgi sızdırmışEski çalışanı itiraf etti, Meghan özür diledi: El altından bilgi sızdırmış#Meghan Markle
Tepkiler çığ gibi Verdikleri söze rağmen bayılana kadar kırbaçladılar...Tepkiler çığ gibi! Verdikleri söze rağmen bayılana kadar kırbaçladılar...#Endonezya
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Kalitatif ne demek, ne anlama gelir? Kalitatif kelimesinin TDK sözlük anlamı...

#TDK#Kalitatif#Nedir
Kalitatif ne demek, ne anlama gelir Kalitatif kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Değişik anlamlara sahip olması ile beraber anlamı merak edilen kelimeler içerisinde Kalitatif gelmektedir. Günlük yaşamda çok kullanılmasa bile özellikle birçok yazılı kaynakta öne çıkar. Peki kalitatif ne demek, ne anlama gelir? Kalitatif kelimesinin TDK sözlük anlamı hakkında detayları derledik.

Haberin Devamı

Kalitatif kelimesi hem Fransızca hem de İngilizce kökenli olarak öne çıkar. Aynı zamanda taşımış olduğu kökeni bağlı olarak değişik anlamlara sahiptir. Bu anlamlar üzerinden Türkçede yerleşik şekilde kullanılır. Özellikle birçok farklı makale, resmi kaynak ve edebi eserlerde kullanılır.

Kalitatif Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Kalitatif kelimesi taşımış olduğu anlamları ile beraber birçok değişik alanda Türkçede kullanılır.

 - Nitel

 - Kaliteye ait, niteliğe ilişkin olan

Bu şekilde yukarıdaki anlamları kapsamında amaca uygun günlük yaşamda kullanılabilir. Aynı zamanda bu kelime ile karşı karşıya kalındığı vakit cümleler daha iyi idrak edebilir.

 Kalitatif Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

 Türk Dil Kurumu kapsamında kalitesiz kelimesi genel anlamı ile nitel olarak ifade edilir. Aynı zamanda kaliteye ait ve niteliğe ilişkin olan şeklinde anlamları bulunmaktadır. Yani kalite üzerinden öne çıkan bir nitelik şeklinde anlatmak mümkün. Günlük yaşamda tek başına veya cümle içerisinde kullanılabilir. Ancak özellikle birçok resmin kağıtlar ile beraber farklı kaynaklarda öne çıkan bir sözcüktür. Değişik yabancı kökenlere sahip bir kelime olması ile beraber, Türkçe de yine yerleşik olarak bulunduğunu söylemek gerekir.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TDK#Kalitatif#Nedir

BAKMADAN GEÇME!

Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı

Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı!

#Koronavirüs
Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy aşk sarhoşu

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy aşk sarhoşu

#Gökçe Bahadır
Seçenekler netleşiyor ETYde Finlandiya modeli

Seçenekler netleşiyor! ETY'de Finlandiya modeli

#EYT