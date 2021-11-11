Kalitatif ne demek, ne anlama gelir? Kalitatif kelimesinin TDK sözlük anlamı...

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Kalitatif kelimesi hem Fransızca hem de İngilizce kökenli olarak öne çıkar. Aynı zamanda taşımış olduğu kökeni bağlı olarak değişik anlamlara sahiptir. Bu anlamlar üzerinden Türkçede yerleşik şekilde kullanılır. Özellikle birçok farklı makale, resmi kaynak ve edebi eserlerde kullanılır.

Kalitatif Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Kalitatif kelimesi taşımış olduğu anlamları ile beraber birçok değişik alanda Türkçede kullanılır.

- Nitel

- Kaliteye ait, niteliğe ilişkin olan

Bu şekilde yukarıdaki anlamları kapsamında amaca uygun günlük yaşamda kullanılabilir. Aynı zamanda bu kelime ile karşı karşıya kalındığı vakit cümleler daha iyi idrak edebilir.

Kalitatif Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu kapsamında kalitesiz kelimesi genel anlamı ile nitel olarak ifade edilir. Aynı zamanda kaliteye ait ve niteliğe ilişkin olan şeklinde anlamları bulunmaktadır. Yani kalite üzerinden öne çıkan bir nitelik şeklinde anlatmak mümkün. Günlük yaşamda tek başına veya cümle içerisinde kullanılabilir. Ancak özellikle birçok resmin kağıtlar ile beraber farklı kaynaklarda öne çıkan bir sözcüktür. Değişik yabancı kökenlere sahip bir kelime olması ile beraber, Türkçe de yine yerleşik olarak bulunduğunu söylemek gerekir.