Kalibrasyon nedir ve ne işe yarar? Kalibrasyon nasıl yapılır

Pek çok cihaz ile doğru bir ölçüm yapabilmek için kalibrasyon sistemi kullanılır. Kalibrasyon, tek başına ya da başka araçlar ile birlikte bir ölçümü gerçekleştirmek için tasarlanmış olan cihazdır.

Kalibrasyon Nedir?

Kalibrasyon, doğru bir ölçüm yapabilmek için yapılan işlem ya da uygulamaya verilen isimdir. Kısaca kalibrasyonu, ölçüm yapan cihazın ölçülmesi de olarak da adlandırabiliriz. Ölçüm aleti, üzerinde cetvel ya da hacim belirten çizgiler olan sıvı ölçüm kabı gibi basit araçlar olabileceği gibi aynı zamanda da termometre, terazi, voltmetre, saat gibi aletler ve tıbbi cihazlar ya da uzay araştırmalarında kullanılan gelişmiş ve çok fonksiyonlu cihazlar gibi komplike ekipman da olabilir.

Kalibrasyon Ne İşe Yarar?

Kalibrasyon, tek başına ya da başka ekipmanlar ile birlikte bir ölçüm yapabilmek için tasarlanmış olan tasarlanmış cihaza denir. Kullanım şartlarına ve özelliklerine bağlı olarak tasarlanan ölçüm aletleri, belirlenen periyotlara uygun bir şekilde çeşitli testlere tabi tutulur. Bu sayede hassas sapmalar ortaya çıkarılarak ölçüm aletinin belirli aralıklarda sabit bir şekilde kalması sağlanır. Bu nedenden dolayı pek çok farklı sektörde kullanmak için değişik cihazlar konusunda, kalibrasyon işleminin gerçekleştirilmesi doğru sonuç alınabilmesi için çok önemlidir.

Kalibrasyon Nasıl Yapılır?

Çeşitli standartlara bağlı olarak kalibrasyon işlemi yapılır. Bu nedenle de önceden doğruluğu kesin olarak bilinen ve kalibre edilmiş kalibrasyon sistemleri tercih edilir. Bu sayede gerekli ölçüm cihazlarına bağlanan kalibrasyon sistemi, uzunluk, açı ve sıcaklık kapsamında ölçüm işlemini tamamlar.

Hem matematiksel ve hem de fiziksel olarak ölçü birimi üzerinden tam sayı ortaya çıkması gerekir. Kalibrasyonu yapılmamış olan bir cihazla yapılan ölçüm sonucunda ortaya çıkan ölçüm değeri sadece bir varsayımdan ibarettir. En doğru sonucu alabilmek için kalibrasyonu yapılmış bir cihaz ile ölçümleri gerçekleştirmeniz gerekir. Bu nedenle kalibrasyon yapımı oldukça önemlidir.