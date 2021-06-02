Kalibrasyon Nedir? Tdk'ya Göre Kalibrasyon Kelimesi Ne Demek? Kalibrasyon Sözlük Anlamı

Kalibrasyon kelimesinin sözlük anlamı, ölçümleme ve ayarlama olarak ifade edilebilir. Kalibrasyon kelimesi dilimize Fransızcadan geçmiş olan bir kelime olarak da bilinmektedir.

Kalibrasyon Nedir?

Kalibrasyon kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır. Kalibrasyon, belirlenmiş koşullar altında bir ölçüm aleti olarak ifade edilebilir. Aynı zamanda kalibrasyon, bir gözlem işlemi olarak da ifade edilebilir. Bir ayar işlemi söz konusu değildir.

Kalibrasyon tüm ölçüm cihazları için geçerlidir. Kalibrasyon ile ayarlamanın aynı manaya geldiği düşünülse bile ikisi de birbirinden farklı kavramlar olarak ifade edilebilir.

TDK'ya Göre Kalibrasyon Kelimesi Ne Demek? Kalibrasyon Sözlük Anlamı Nedir?

Türk dil kurumuna göre kalibrasyon kelimesi, ölçümleme manasına gelmekte olan bir kelimedir. Ölçülen değerin gerçek değerinden sapmasını belirlemek için yapılan bir ölçüm olarak da ifade edilebilir. Kalibrasyon aynı zamanda, kalibre edilen ölçü ve ölçü aletlerinin hata paylarını da ifade etmektedir.

Türk Dil kurumuna göre kalibrasyon kelimesinin anlamı, ölçme sisteminin gösterdiği bir ölçüt olarak veya bir ölçü aleti olarak da tanımlanmaktadır. Genel olarak kalibrasyon kelimesinin yapılan ölçümler ile ilgili bir kelime olduğu söylenebilir.