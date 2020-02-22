‘Kalfa ve ustalık’ belgesi alan aday sayısı arttı

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı mesleki eğitim merkezlerinden kalfalık belgesi alanların sayısı, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 59 artarak 98 bin 787, ustalık belgesi alanların sayısı da yüzde 126 artarak 78 bin 172'e yükseldi. Öğrencilerin haftada bir gün okula gittiği, diğer günler işletmelerde beceri eğitimi aldığı mesleki eğitim merkezlerinde, 11’inci sınıf sonrasında başarılı olanlar kalfalık; 12’nci sınıf sonrasında başarılı olanlar da ustalık belgesi alabiliyor. Bakanlık bu kapsamda, kalfalık ve ustalık belgesine başvurulara hızlı cevap verebilmek için tüm alanlarda teorik sınavların tamamını e-Sınav olarak ve her ay yapılabilme imkânı getirmişti. Yılda iki kez yapılan teorik sınavda başarılı olanların beceri sınavları ise altıya çıkarılmıştı. Artık teorik sınavda başarılı olan kalfa ve usta adayları iki ayda bir uygulamalı beceri sınavlarına girebiliyor.

SINAV SAYISINDAKİ ARTIŞ BAŞVURUYU DA ARTTIRDI

Kalfalık ve ustalık sınav sayısının arttırılması, başvuru sayısını da yükseltti. Bu imkânın getirilmesiyle, özellikle mesleki eğitim merkezi öğrencisi olmayıp önceki öğrenmeler kapsamında yeterlilik belgesi ihtiyacı bulunan vatandaşlar da belge almak için başvurdu. Bu kapsamda, 2018'de kalfalık ve ustalık belgesi almak için 156 bin 672 aday başvuru yaptı. Bu adayların 96 bin 679'u başarılı oldu, 62 bin 129 aday kalfalık, 34 bin 550 aday ustalık belgesi aldı. İyileştirmeler sonrası kalfalık ve ustalık belgesi başvuru sayısı 2018'e göre 2019'da yüzde 48 artışla 232 bin 304'e yükseldi. Bunlardan 135 bin 959'u kalfalık, 96 bin 345'i ustalık belgesi için başvurdu. Bu adayların 176 bin 959'u sınavda başarılı oldu ve 98 bin 787'si kalfalık, 78 bin 172'si de ustalık belgesi aldı. Böylece yeterlilik belgesi alan kalfa ve usta sayısı bir önceki yıla göre 2019'da yüzde 83 arttı.

USTA SAYISI YÜZDE 126 ARTTI

Kalfalık belgesi alan aday sayısı 2018'de 62 bin 129 iken geçen yıl 98 bin 787'e yükselerek yüzde 59, ustalık belgesi alanların sayısı 2018'de 34 bin 550 iken geçen sene 78 bin 172'e yükselerek yüzde 126 artış gösterdi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Koşulları sağlayan kalfalık ve ustalık adaylarının sınav dönemlerini bekleme süresini kısaltmak ve sanayimizin ihtiyacı olan kalfa ve ustaların sektörlerle buluşmalarını hızlandırmak için iki alanda iyileştirme yaptık. Birincisi, yılda iki kez gerçekleştirilen kalfalık ve ustalık belgesi sınavlarını yaptığımız yeni düzenlemeyle artık yılda altı kez yapıyoruz. Diğer taraftan teorik sınavların her ay yapılabilmesi için teorik sınavlarda e-Sınav seçeneğini uygulamaya koyduk. Kalfalık ve ustalık belgesi alımıyla ilgili bu iyileştirmeler, kalfalık ve ustalık sınavlarına başvuruların artmasına yol açtı. 2018'e göre 2019 başvuruları yaklaşık yüzde 50 arttı. Artık bu kapsamda tüm taleplere bakanlık olarak bir gecikme olmadan cevap verebiliyoruz."