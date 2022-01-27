Kalemtraş nasıl yazılır? Kalemtraş kelimesi TDK'ya gbre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Kalem ve tıraş kelimelerinin içinde yer aldığı diğer sözcükler ve doğru yazılışları şu şekildedir: 1- Kalemlik 2- Kalemşor 3- Kalemiye 4- Kalemgir 5- Kalemkeş
6- Tıraşlamak 7- Tıraş Losyonu 8- Tıraşlı
Kalemtraş Nasıl Yazılır?
Kalemlerin ucunu açmaya yarayan gerece kalemtıraş denir. Tıraş kelimesi yazımı en çok karıştırılan sözcüklerin başında geliyor. Kelime birçok kişi tarafından ''traş'' şeklinde yazılsa da doğrusu ''tıraş'' şeklindedir. Bu nedenle kalemtraş kelimesinin doğru yazılışı da şu şekilde olmalıdır.
KALEMTIRAŞ
Kalemtıraş Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?
Kalem ve tıraş kelimelerinden oluşan kalemtıraş sözcüğü birleşik bir isimdir. Birleşik isimlerin tamamı ayrı değil bitişik yazılır.
KALEMTIRAŞ - Doğru
KALEM TIRAŞ - Yanlış
Kalemtıraş Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
1- Kalemtıraşın jileti eskidi için kalemlerin ucunu kırıyor.
(Doğru Kullanım)
2- Kalem traşımı evde unuttuğum için sıra arkadaşımınkini kullandım.
(Yanlış Kullanım)