Kalemtıraş nasıl yazılır? Kalemtıraş kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı

Haberin Devamı

Kalemtıraş, günümüzde herkesin kullandığı bir kelimedir. Bir ürün olarak bilinen kalemtıraş kelimesinin doğru yazılması oldukça önemlidir. TDK'ya göre kalemtıraş kelimesi, bitişik yazılmalıdır.

Kalemtıraş Nasıl Yazılır?

Kelimelerin doğru yazılış şekillerini öğrenmek isteyenler kapsamlı araştırmalar gerçekleştirebiliyor. Her bir kelimenin her zaman doğru olarak söylenmesi dışında, doğru olarak yazılması da gerekir. Kalemtıraş kelimesi, kişilerce yazım yanlışı yapılan bir kelimedir. Kalemtıraş kelimesiyle ilgili bireyler farklı hatalar yapabiliyor. Kalem tıraş şeklinde ayrı olarak yazan kişiler bulunuyor. Kalemtıraş sözcüğü yazılırken yazım hatası yapmamak için birleşik yazılması gerekir. Kalem tıraş olarak ayrı yazan kişiler, yazım hatası yapmış oluyor.

Haberin Devamı

Kalemtıraş Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Yazı yazarken kullanılan sözcüklerin her zaman kurallara uygun olarak yazılması gerekiyor. Bitişik olarak yazılması gereken bir kelimeyi ayrı olarak yazmak en büyük yazım hatalarından biridir. Kalemtıraş kelimesiyle ilgili yapılan çok fazla sayıda yazım hatası bulunuyor. Kalemtraş şeklinde yazılması yapılan en büyük yazım yanlışıdır. TDK'ya göre belirlenen kalemtıraş şeklinde kullanılması ve yazılması gerekiyor.