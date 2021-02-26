Kalaylı Bakır Küflenmez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Kalaylı Bakır Küflenmez atasözü günümüzde cümle içerisinde kullanılan bir sözdür. Bu atasözünün anlamını Türk Dil Kurumu Sözlüklerinde bulmak mümkündür.

Kalaylı Bakır Küflenmez Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Kalaylı Bakır Küflenmez atasözü ile bazı yerlerde Kalaylı Bakır Pas Tutmaz olarak da karşılaşmak mümkündür. İki şekilde de kullanılsa da aynı manaya gelmektedir. Kalaylı Bakır Küflenmez atasözünün Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre anlamı ş şekilde açıklanmaktadır:

- Saf, dürüst ve namuslu kimseye kimse kara çalamaz, onun şahsiyetine kimse leke süremez anlamına gelmektedir.

Kalaylı Bakır Küflenmez Atasözünün Cümle İçerisinde Kullanımı

Kalaylı Bakır Küflenmez atasözü günlük yaşamda birçok kez kullanılan atasözlerimizden birisidir. Buna bir örnek şu şekilde verebiliriz:

- Kalaylı bakır küflenmez. Ama sen tembellik yapıyorsun