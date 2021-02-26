Kalaylı Bakır Küflenmez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Atasözleri belirli bir toplumun veya tüm insanlığın yaşam felsefesidir. B nedenle dilimizde bulunan tüm atasözleri insanların duygularını yansıtmaktadır. Bu atasözlerinden birisi de Kalaylı Bakır Küflenmez sözüdür. Peki Kalaylı Bakır Küflenmez atasözünün anlamı nedir? Sizlere Kalaylı Bakır Küflenmez atasözünün anlamını ve cümle içerisinde kullanım örneğini detaylıca belirttik.
Kalaylı Bakır Küflenmez atasözü günümüzde cümle içerisinde kullanılan bir sözdür. Bu atasözünün anlamını Türk Dil Kurumu Sözlüklerinde bulmak mümkündür.
Kalaylı Bakır Küflenmez Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Kalaylı Bakır Küflenmez atasözü ile bazı yerlerde Kalaylı Bakır Pas Tutmaz olarak da karşılaşmak mümkündür. İki şekilde de kullanılsa da aynı manaya gelmektedir. Kalaylı Bakır Küflenmez atasözünün Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre anlamı ş şekilde açıklanmaktadır:
- Saf, dürüst ve namuslu kimseye kimse kara çalamaz, onun şahsiyetine kimse leke süremez anlamına gelmektedir.
Kalaylı Bakır Küflenmez Atasözünün Cümle İçerisinde Kullanımı
Kalaylı Bakır Küflenmez atasözü günlük yaşamda birçok kez kullanılan atasözlerimizden birisidir. Buna bir örnek şu şekilde verebiliriz:
- Kalaylı bakır küflenmez. Ama sen tembellik yapıyorsun