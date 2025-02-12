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Kalan sürede YKS’ye nasıl hazırlanmalı?

Güncelleme Tarihi:

#Cihan Yeşilyurt#Konuk Yazar#YKS
Kalan sürede YKS’ye nasıl hazırlanmalı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2025 13:25

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21-22 Haziran tarihlerinde uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvurular 6 Şubat’ta başladı.

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3 Mart’ta sona erecek olan bu başvurulardan yaklaşık 3 ay sonra milyonlarca aday geleceği için ter dökecek. Eğitim Uzmanı ve Psikolojik Danışman Cihan Yeşilyurt, adayların kalan bu süreyi verimli kullanması gerektiğini dile getirerek onlara ‘erkenden havlu atmayın’ diyor. Yeşilyurt, hürriyet/eğitim sayfasında kaleme aldığı yazısında bu yıl YKS’ye girecek adaylara hazırlık süreci için tavsiyelerde bulunarak neler yapmaları gerektiğini madde madde sıralıyor.

Cihan Yeşilyurt’un yazısını okumak için tıklayın.

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#Cihan Yeşilyurt#Konuk Yazar#YKS

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