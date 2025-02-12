Kalan sürede YKS’ye nasıl hazırlanmalı?

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3 Mart’ta sona erecek olan bu başvurulardan yaklaşık 3 ay sonra milyonlarca aday geleceği için ter dökecek. Eğitim Uzmanı ve Psikolojik Danışman Cihan Yeşilyurt, adayların kalan bu süreyi verimli kullanması gerektiğini dile getirerek onlara ‘erkenden havlu atmayın’ diyor. Yeşilyurt, hürriyet/eğitim sayfasında kaleme aldığı yazısında bu yıl YKS’ye girecek adaylara hazırlık süreci için tavsiyelerde bulunarak neler yapmaları gerektiğini madde madde sıralıyor.

Cihan Yeşilyurt’un yazısını okumak için tıklayın.