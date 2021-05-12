Kaizen Nedir Ve Nasıl Uygulanır? Kaizen Teknikleri Hakkında Bilgi

Kaizen, sürekli iyileştirme anlamını taşımaktadır. Üretim tekniklerinin geliştirilmesinde kullanılan kaizen tekniği üretimde küçük ve sürekli değişimler olarak algılanmaktadır.

Kaizen Nedir?

Son yıllarda üretimin geliştirilmesinde farklı metotlar kullanılıyor. Özellikle üretimin çeşitlenmesi ve iyileştirilmesi için farklı metotlara ihtiyaç duyuluyor. Kaizen sayesinde üretimde küçük ve sürekli değişiklikler yaşanıyor. Üretimdeki ortaya çıkan sonuçların daha iyi olması proseslerin iyileştirilmesine bağlıdır. Bu nedenle kaizen de üretimde proseslere öncelik tanır. Sağduyu, düzen, ekonomi ve öz disipline dayalı bir etkinlik yaklaşımı olarak bilinen kaizen yalın üretim süreci olan modelin temel parçasıdır.

Kaizen sayesinde üretimdeki tüm iş fonksiyonları ve bu süreçler doğru bir şekilde geliştirilir. Japonya'da yaygın olarak kullanılan Kaizen endüstriyel alanda iş geliştirmelerinde kullanılır. Üretim sürecinde hızlı bir şekilde sonuca ulaşmak için kaizen sistemi uygulanmaktadır. Kaizen kurumdaki ve iş yerindeki çalışma kalitesini de arttırabilir. Kaizen sayesinde üretimdeki zaman ve maliyet kullanımı da düşürülür.

Kaizen Nasıl Uygulanır?

Üretimin gerçekleştiği alanlarda kaizen doğru bir şekilde uygulanmalıdır. Kaizen uygulamasında öncelikle konu seçimi yapılır. Bu kapsamda kayıpların yapısının incelenmesi sonucunda öncelikle üzerinde durulması gereken konular araştırılır. Acil bir problem var ise önce bu giderilir. Etkiler ve kazanımlar da belirlenir.

Sonrasında ise üretimde hedef belirleme metoduna geçilir. Tatmin edici hedef sayısal olarak tespit edilir. Bu belirlenen hedefler de smart olmalıdır. Kaizen tekniğinde doğru ekip oluşturulmalıdır. Ekip üyelerini doğru ve iyi idare edebilecek ekip lideri belirlenir. Ayrıca ekip liderinin motivasyonu da yüksek olmalıdır.

Ekip üyeleri seçilirken kişisel becerilerinin ne kadar yüksek olduğu önem taşımaktadır. Ekip oluşturulduktan sonra mevcut durum tespit edilir. Buna göre gereken veriler çıkarılarak spesifik bir araştırma yapılmalıdır. Daha sonra proje planı çizilebilir. Kök neden analizinin sonrasında doğru çözümler uygulanmalıdır. Çözümlerin uygulanmasında hedef ve sonuç kontrolü yapılır. Kaizen üretim aşamasında uygulandığında standartlaşma ve yaygınlaştırma ön planda tutulur.

Kaizen Teknikleri Hakkında Bilgi

Kaizen tekniği üretimi arttırmak ve mutlak müşteri memnuniyetini sağlamayı amaçlamaktadır. Kaizen prensibi gereği "Kalite- Maliye- Teslimat Performansı" konularının ön plana çıkarılarak "İş Güvenliği- Kalite- Verimlilik" gibi amaçlar ile taviz verilmeden uygulanmalıdır.

Kaizen tekniğine göre kalite ve iş güvenliği her zaman ön planda tutulmalıdır. Bu teknik gereği daima bilimsel veriler ışığında hareket edilmelidir. Ayrıca yerinde gözlem ve sorunların doğru tespiti de önem taşır. Üretimde ortaya çıkan sorunların kökenine inilmesi gerekir. Özellikle müşteri talepleri de doğru bir şekilde değerlendirilmelidir. Kaizen tekniğinde üretim alanında çalışanların tümünün rol alması çok önemlidir. Kaizen tekniğinde sürdürülebilirlik, başarı paylaşımı, elde edilen fayda ve araçların doğru kullanımı başarı ölçümlerinden biridir.

Kaizen Faydaları Nelerdir?

Kaizen tekniğinde değer yaratan tüm işler üzerinden geliştirme ve iyileştirmeler yapılmalıdır. Buna göre değer yaratmayan işler ortadan kaldırılmalıdır. Kirliliğin yanı sıra tehlike yaratan çevresel israflar azaltılmalı. Üretimde az enerji, su ve ham madde tüketilerek kaizen tekniği sayesinde tasarruf sağlanır.

Kaizen çalışma şartlarını da iyileştirmektedir. Kaizen tekniği sayesinde bireysel gelişim ve takım çalışması ön plana çıkar. Bu da çalışanlar arasındaki iletişim seviyesini arttırır. Kaizen tekniği sayesinde yöneticilerin görev ve sorumluluklar belirginleşir. Bu da çalışma şeklini geliştirir. Bu teknik sayesinde problem çözme yeteneği de hızlı bir şekilde gelişir.