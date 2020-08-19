Kaim ne demek? Kaim nedir? Kaim TDK kelime anlamı

Kaim Arapça kökenli bir kelimedir. Aynı zamanda Arapçada olduğu gibi Türkçe içerisinde birden fazla ve farklı anlamları üzerinden ele alınarak değerlendirilir. Gündelik yaşamın kelimeleri arasında yer almasa bile yine de çok fazla öne çıkmaktadır. Ayrıca her bir anlamı Türk dil kurumu açısından da geçerli olan bir sözcüktür.

Kaim Ne Demek?

Birbirinden değişik anlamları ile beraber kaim kelimesini amaca uygun farklı yerlerde değerlendirebilirsiniz. Özellikle belli başlı bazı önemli eserler de karşılaştığınız zaman, içinde kullanılan cümle üzerinden konuyu daha iyi anlamanız mümkün.

- Başka bir şeyin yerine geçen.

‘’Bozuk para yerine altın para Kaim oldu.’’

- Ayakta duran veya var olan.

‘’Varlığımız onunla kaim.’’

- Her zaman var olan (Tanrı)

Görüldüğü üzere pek çok farklı anlamı üzerinden hem Arapçada hem de Türkçede kullanılan kelimelerden biridir. Gündelik yaşamın bir parçası olmayan ve Türkçede çok bilinmeyen kelime olsa dahi, hala geçerliliğini koruyan bir kelimedir. Yukarıdaki bütün anlamları aynı şekilde Türk Dil Kurumu açısından da geçerlidir. Cümle içerisinde kullanabilir ya da farklı yerlerde karşılaştığınız zaman durumu bu kelime ile beraber daha net anlayabilirsiniz.