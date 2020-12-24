Kahya nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Kahya olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Günümüzde geçerli meslekler içerisinde kahya gelir. Tabii kahya olabilmek için belli başlı bazı deneyim ve tecrübe gerekir. Pek çok farklı çiftlik evinde ya da değişik bölgelerde iş bulabilme imkanı olan kahya, en çok merak edilen meslekler içerisinde gelmektedir.

Kahya Nedir?

Herhangi bir çiftlik evinde ya da farklı bir yerde hizmetçi, aşçı ya da bahçıvan gibi görevlilerin yönetimini sürdüren kişiye kahya denmektedir. Diğer bir ismi ile ev koordinatörü olarak da dile getirilebilecek olan kahya, bunu belli bir ücret karşılığında aylık olarak maaş üzerinden gerçekleştirir.

Kahya Ne İş Yapar?

Özellikle müstakil olarak çektik evlerde görev alan kahya, ev içerisindeki tüm düzenden sorumlu yönetici kişidir. Yönetim altında aşçı, uşak, bahçıvan, hizmetli görevliler ya da şoför yer almaktadır. Bu doğrultuda ev içerisindeki tüm durumlar üzerinden sorumlu olan kahya, aynı zamanda ev sahibine gerektiği durumlar karşısında bilgi verir.

Kahya Nasıl Olunur?

Kahya olabilmek adına akademik açıdan herhangi bir eğitim almaya gerek yoktur. Ancak bu eğitime profesyonel bir anlaşma yapmak isteyenler, gerekli bazı kurslara katılım gösterebilmektedir. Bu doğrultuda ev yönetimi, temizlik, mutfak ve bahçe işleri ile beraber ev güvenliği gibi durumlar hakkında eğitim verilir. Özellikle bu mesleği gerçekleştirebilmek adına liderlik vasfının olması çok önemlidir. Doğru şekilde koordine edebilmek için ise ev içerisindeki tüm bölümler hakkında doğru bilgiye sahip olmak gerekir.

Kahya Olma Şartları Nelerdir?

Kahya olabilmek için belli bir deneyim ve tecrübe ile beraber, çiftlik ve benzeri farklı evlerde çalışmış olmak gerekir. Köşk ya da şirketlerin değişik alanlarında çalışan kişiler, elde ettikleri tecrübe ile zaman içerisinde kahya olarak görev alabilirler. Bu doğrultuda bir ev içerisindeki farklı bölümler adına bilgi sahibi olabilmek için, bu konuda verilen kurslar da yer almaktadır. Bu kurslara girmek ve başarı ile tamamlamak şartıyla, farklı alanlarda kahya olarak çalışmak mümkün.

Kahya Görevleri Nelerdir?

Genel olarak evin çekip çevrilmesi ve düzgün bir şekilde yönetilmesi konusunda kahya birçok farklı göreve sahiptir. Belli başlı bazı kriterler ve deneyimler doğrultusunda çalıştığı bölge adına kahyanın görevleri bulunur.

- Ev içerisinde düzenin sağlanması.

- Mutfak ya da bahçe ile beraber evin birçok farklı alanındaki eksiklerin giderilmesi.

- Çalışanların sorunlarının dinlenmesi ve giderilmesi.

- Bahçıvan, aşçı, hizmetli görevlileri ve şoför ile beraber birçok çalışanın görevini kontrol etmek.

- Gerekli görüldüğü durumlarda ev sahibelerine ve sahiplerine bilgi vermek.

Kahya Maaşları Ne Kadar?

Kişinin çalıştığı ev ve aldığı sorumluluk kapsamında kahya maaşları değişkenlik gösterebilmektedir. Genel olarak ise 3500 TL ile 5500 TL arasında değişkenlik gösterebilen miktarlar bulunur. Ortalama olarak ise aylık olarak kahya maaşları 4000 TL gibi bir miktar üzerinden ele alınır. Tabii evin büyüklüğü ve sorumluluğun büyüklüğüne bağlı olarak maaşlar değişkenlik yaratır.

Kahya İş İmkanları Nelerdir?

Genel olarak kahya iş imkanları pek çok farklı müstakil ev üzerinden öne çıkar. Özellikle çiftlik evleri ile beraber köşkler ve farklı yerlerde iş bulma şansı bulunmaktadır. Bu gibi yerlerdeki düzenin sağlanması konusunda yaygın olarak aranan meslekler içerisinde geldiğini söylemek mümkün.