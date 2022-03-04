Kahverengi Hangi Renklerden Oluşur? Hangi Renkleri Karıştırırsak Kahverengi Olur

Haberin Devamı

Renkler tek bir formda değildir. Bazı renkler ana renk grubunda yer alırken bazıları ise ara renk grubunda yer almaktadır. Ana renklerde bir karışım söz konusu değildir. Ancak ara renkler için aynısı söz konusu olmamaktadır. Bu ara renklerden bir tanesi de kahverengi rengidir.

Kahverengi Nasıl Oluşmaktadır?

Kahverengi günlük hayatta birçok yerde kullanılan bir renk olmasının yanında doğanın önemli bir bölümünü de kaplamaktadır. Özellikle toprak parçasında geniş bir yeri vardır. Bu yapısı itibariyle ana bir renk gibi algılanabilmektedir. Ancak kahverengi ana renklerden bir tanesi değildir.

Kahverengi, rengin oluşabilmesi için üç farklı rengin karıştırılması gerekmektedir. Bu renkler ise kırmızı, mavi ve sarı şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu renklerin karışması sonucu kahverengi renk elde edilmektedir. Ayrıca kahverengi tek bir tona sahip olmaz. Pek çok farklı tonu bulunmaktadır. Özellikle açık ve koyu kahverengi tonları olarak sınıflanmaktadır. Hem koyu tonları hem de açık tonları yine farklı miktarlarda karışımlar ile ortaya çıkmaktadır. Burada önemli olan kullanım amacıdır.