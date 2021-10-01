Kahve asit mi baz mı ve nötr müdür? Kahve heterojen ya da homojen midir

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Kahve bir içecek şeklinde toz haline getirilmiş olan kahve tanelerinin demlenmesi ile meydana gelmektedir fakat filtreleme, demleme süresi, öğütme boyutu, su sıcaklığı veya miktarı gibi değişik unsurlar farklı içeceklere yol açabilmektedir. Günümüzde bir tür filtrelenmiş kahve sayılan Espresso ve türevleri ilk sırada olmak üzere dünyada birçok kahve çeşidi tüketilmektedir.



Asitlerin Özellikleri Nelerdir?



Su içerisinde çözündüğünde hidrojen iyonunun mevcut derişimini, H+ , artıran maddelere asit ismi verilmektedir. Asitlerin çok sayıda özelliği bulunmaktadır. Bu özellikler şu şekilde sıralanmaktadır:



Asitlerin tatları ekşidir.



Asitler cildi tahriş eden bir özelliğe sahiptir.



Asitlerin sulu çözeltileri elektriği iletmektedir.



Asitler turnusol kâğıdını kırmızı renge çevirmektedirler. Şeklinde ifade edilmektedir.



Bazların Özellikleri Nelerdir?



Suda çözündüklerinde mevcut hidroksit derişimini, OH- , artıran maddelere baz adı verilmektedir. Bazların çok sayıda özelliği bulunmaktadır. Bu özellikler şu şekilde sıralanmaktadır:



Bazların tatlarının acı olduğu görülmektedir.



Bazlar ele kayganlık hissi vermektedirler.



Bazlar cildi tahriş etmektedirler.



Bazların sulu olan çözeltilerinin elektriği ilettiği görülmektedir.



Bazlar turnusol kağıdını mavi renge çevirmektedirler.



Şeklinde sıralanmaktadır.



Kahve Asit mi Baz mı?



Bu soruya yanıt verebilmek için öncelikle kahvenin pH değerinin bilinmesi gerekmektedir.



0 ile 7 aralığında bir pH değerinde yer alan maddeler asittir.



7 pH değerinde yer alan maddeler ise nötr kabul edilmektedir.



7 ile 14 aralığında bir pH değerinde yer alan maddeleri ise baz olarak kabul edilmektedir.



Kahvenin mevcut pH değeri ise 5’tir. Bu sebepten dolayı kahve asidik bir nitelik taşımaktadır. Bu açıdan bakıldığında kahve asittir.