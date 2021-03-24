Kahve Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Kahve Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Kahve ağacının meyvesi olan kahve alıç meyvesini andırır ve yeşil yaprakları vardır. Kırmızı meyve ve beyaz çiçek ile kahve görünümünden oldukça uzaktır.

Kahve Ağacı Nedir?

Kahve pek çoğumuzun vazgeçilmezidir. Kimisi sabah kahve içmeden uyanamaz kimisi yemek sonrası bir Türk kahvesi içmek ister. İşte bu muhteşem içeceğinde ilginç bir ağacı vardır. Kahve ağacının meyvesinden kahve çekirdekleri olur. Renkleri kırmızıdır ve 100’e yakın farklı kahve ağacı vardır.

Kahve ağacını meyvelerinin ticareti önemli bir yer tutmaktadır. Bazı türleri denizden 1700 metre yükseklikte yetişmektedirler ve dünyanın en pahalı çekirdekleri olabilmektedir. Bu kahve türüne ise Coffea Arabica denmektedir. Toplanması ve yetiştirilmesi çok meşakkatli olduğundan daha pahalıdır. Bakımı zordur ve hassas bir yapısı vardır.

Kahve Ağacının Özellikleri

Kahve ağaçlarının türleri farklılaştıkça bakımları da farklılık göstermektedir. Robusta denilen çekirdeklerin yetişmesi ve toplanması daha kolay olmaktadır. Kahve ağaçlarının bakımı bulundukları bölgelere göre değişiklik göstermektedir. Ama kahve ağacının yetişmesi çok kolay bir süreç değildir. Bazı türleri kısa zamanda hastalanabilir ve aşılanması gerekir.

Kahve ağaçlarının büyümesi sırasında diğer ağaçlara oranla daha fazla özen göstermek gerekir. Çünkü hassas yapıları nedeniyle kolay hastalanabilirler. Fakat kahve çekirdeklerinin kalitesinin bozulmaması içinde fazla ilaçlanmaması gerekir. Kahve ağacından meyvelerin toplanması çok kolay değildir. Kahve meyvesinin tek tek ve seçerek toplanması gerekmektedir.

Kahve Ağacı Nasıl Yetişir?

Kahve ağaçların boyları 5 metreye kadar uzayabilmektedir. Ama bu uzun boylu ağaçlar için geçerli olan bir durumdur. Ortalama boy ise 3 metre civarında olmaktadır. Bazı türleri ise 1800 metre yükseklikte büyüyebilmektedir. Ayrıca yetiştikleri yerler dik ve yamaç şeklinde olursa toplanması daha zor olabilir.

Kahve ağaçlarının, kahve meyvesinin doğru zamanda toplanması gerekmektedir. Meyvelerin olgunlaştıktan sonra dalda kalması kalitesini bozacaktır. Tam olgunlaştığı anda toplanması gerekir. Kahve ağaçlarının ilginç bir özelliği vardır. Ağacın üzerinde aynı anda hem olgun meyveler hem de olgunlaşmamış olanlar aynı anda bulunabilir.

Kahve Ağacı Bakımı

Kahve ağacını evde bakıp yetiştirmek isteyenlerin bazı noktalara dikkat etmesi gerekir. Kahve ağacı yaklaşık 5 yıl içinde çiçeklenir. Ama çiçekler meyveye dönüşmez. Bunun için polenleme işleminin yapılması gerekir. Kahve ağaçları direk güneş ışığını sevmezler. Ama güneşi bir şekilde almak isterler. Toprak nemli olmalı ama çok ıslak olmamalıdır. Saksının altına su koymak mümkündür.

Kahve ağacı belli sıcaklıkların altında kalmamalıdır. 18 derecenin altında kalırsa ağaç zarar görebilir. Eksi derecelerde ise ağaç ölebilir. Bu nedenle don olayını asla yaşamaması gerekir. Kahve ağacı iyi bir bakımla 2 metreye kadar çıkabilir. Ağacın sıkışık bir alanda olmaması gerekir. Ayrıca düzenli olarak budamak önemlidir.

Kahve Ağacı Nerede Yetişir?

Kahve ağacı ılıman iklimlerde yetişen bir ağaç türüdür. Ana vatanı Etiyopya olan kahveyi ilk keşfeden bir çoban olmuştur. Hayvanlarının kahve çekirdeklerini yediğini gören çoban bu çekirdekleri manastıra götürür. Daha sonra kahve günümüze kadar gelmiş olur. Etiyopya dışında Guatemala, Honduras, Vietnam, Brezilya, Kolombiya, Meksika ve Hindistan’da kahve ağacı vardır.

Kahve ağacı dikildikten yaklaşık 5 yıl sonra ürün verir. Ama bu süre boyunca düzgün bir şekilde bakılması gerekir. Kahve ağacı 20 yıl boyunca ürün verebilmektedir. Kahve ağaçları meyve vermeden önce çiçeklenmektedir. Ayrıca çiçekleri son derece güzel bir koku yayar. Fakat çiçeklerin ömrü çok uzun değildir.

Çiçekler açtığı zaman kahve ağaçlarının görüntüsü çok güzel olur. Çiçeklenme sonrası ise meyve verme süreci başlar. Yeşil olan meyveler olgunlaştıkça renk değiştirir. Sarı, turuncu ve en son kırmızı olurlar.

Kahve Ağacının Faydaları Hakkında Bilgi

Kahve ağacının en önemli faydası kahve çekirdeğidir. Yüksek yerlerde yetişen kahve çekirdekleri daha lezzetli ürün vermektedir. Kahve ağacından insanlar kadar arılarda yararlanır. Arılar kafein tüketirler ve bu kafein sayesinde daha enerjik olurlar. Meyveleri makineler yardımıyla veya suda ayrılırlar. Ayrıca güneşte kurutularak ta çekirdeklerinden ayrılması söz konusudur. Kahve ağaçları sürekli meyve verebildiği için görüntü olarak ta oldukça güzeldir.