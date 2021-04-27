Kahramanmaraş plaka kodu kaçtır? Kahramanmaraş ve ilçelerinin plaka harfleri

Plakalar üzerindeki ilk iki hane aracın kayıtlı olduğu ilin plaka kodunu temsil eder. Ayrıca ilin ilçelerinin özel harfleri de plakalar üzerinde yer alır. Bu sayede plaka kodu aracın hangi ile kayıtlı olduğunu gösterirken, özel belirlenmiş olan harfler de aracın çıkış yaptığı ilçeyi simgelemektedir.

Kahramanmaraş Plaka Kodu Kaçtır?

Trafikte seyrederken görüldüğü anda merak uyandıran plaka numaralarından biri de 46 plaka kodu olmaktadır. Bu kapsamda Kahramanmaraş ilinin plaka kodunun cevabı 46 plaka numarası olmaktadır. Bu sayede 46 plaka koduna sahip araçların Kahramanmaraş çıkışlı olduğu rahatlıkla anlaşılabilir.

Kahramanmaraş ve İlçelerinin Plaka Harfleri

Kahramanmaraş'ın 46 plaka kodunu, Kahramanmaraş iline kayıtlı olan tüm araçlar plakalarında taşırken aynı zamanda Kahramanmaraş ilinin ilçelerine ait özel plaka harfleri de bulunur. Bu plaka harfleri aracın hangi ile kayıtlı olduğunun yanı sıra hangi ilçeye kayıtlı olduğunu da göstermektedir. Kahramanmaraş ilinin merkez dahil 11 ilçesi bulunuyor. Bunlardan Merkez ilçeyle birlikte toplamda 5 ilçeye özel plaka harfleri bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde listelenmektedir.

Kahramanmaraş Merkez:

- AC’ den AZ’ ye kadar 001 – 999 olmaktadır.

- HA’ dan HZ’ ye kadar 001 – 999 aralığındadır.

- DA’ dan DZ ‘ye kadar 001 – 999 aralığındadır.

- KA’ da KE2 ye kadar olup 001 – 999, FA’ dan FZ’ ye 001 -999 kadar kullanılmaktadır. Bunun haricinde merkez J 0001 – 1999 'a kadar,

-K 0001 – 1999'a kadar, M 0001 – 1999'a kadar,

- T 0001 – 1999'kara plaka numarası ve harflerine sahiptir.

Pazarcık İlçesi özel plaka harfleri:

- K ve M harfleri 6000 – 6999 aralığında kullanılmakta,

- P ve T harfleri 0001 – 9999 aralığında kullanılmaktadır.

Afşin İlçesi özel plaka harfleri:

- D 0001 – 9999'a kadar,

- J 2000 – 2999'a kadar,

- K 2000 – 2999!a kadar,

- T 2000 – 2999'a kadar kullanılmaktadır.

Elbistan İlçesi özel plaka harfleri:

- E 0001 – 9999'a kadar,

- ME 001 – 999'a kadar,

- EA 001 – 999'a kadar,

- T 3001 – 4000'e kadar,

- K 3001 – 3999'a kadar,

- M 3000 – 3999'a kadar harfleri belirtilen rakam aralığında kullanılmaktadır.

Andırın İlçesi özel plaka harfleri:

- K 4000 - 4999'a kadar ve N 0001 - 9999'kadar harfleri belirtilen rakam aralığında kullanılmaktadır.