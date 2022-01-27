Kahkül nasıl yazılır? Kahkül kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..  

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Kahkül kelimesi yazım yanlışı olarak ortaya çıkmasının nedeni konuşma dilinde yapılan hatanın zamanla yazım şekline dönüşmesinden kaynaklanmaktadır.

Kahkül Kelimesi Nasıl Yazılır?

Kelime manası saçın alına düşen parçası olarak biline kakül kelimesi daha önceleri şapkalı a harfinin kullanılmasından dolayı yazım yanlışı olarak h harfi eklenmektedir. Kelimenin aslı kakül şeklinde olup ortada bulunan h harfi yazım yanlışı sebebiyle kullanılmaktadır.

Türk Dil Kurumuna Göre Kahkül Kelimesi Doğru Yazılışı Nasıldır?

Türk Dil kurumuna göre kahkül kelimesi doğru yazılışı kakül şeklinde kabul edilmektedir. Kahkül şeklinde yazım ise yanlış yazım olarak kabul edilmektedir. Kakül kelimesinin eski yazımında bulunan şapkalı a harfi zamanla kaldırıldığı için konuşma dilinde hatalar oluşarak yazım yanlışı oluşmasına neden olmaktadır.

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Kahkül kelimesi doğru yazılışı kakül olarak kabul edilmektedir. Sözlü anlatımda sıklıkla kullanılan Kahkül kelimesi aslını kakül şeklinde doğru yazıldığı gibi kullanmak gerekmektedir. Kakül şeklinde doğru yazımı kabul edildiği için sözlü kullanımı da bu şekilde uyumlu olması gereken bir konudur.

Kakül kelimesinin cümle içerisinde kullanımı ise kızıl saçlarına kakül kestirmişsin. Cümlesindeki gibi saçlarda oluşan özelliği anlatmaktadır.