Kahire nerede, nerenin başkentidir? Kahire nasıl bir yer, hangi dil konuşuluyor?

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Merak edilen şehirlerden birisi olan Kahire oldukça popüler olan başkentlerden birisidir. Şehrin normal yapısının yanında gizemli bir yapısı da bulunmaktadır. Özellikle son yıllarda Kahire'ye olan ilgi giderek artmaktadır. İnsanlar bu şehri merak ederek gitmek istemektedirler. Bundan dolayı şehrin her sene çok sayıda ziyaretçi ağırladığı görülmektedir. Ayrıca bu şehri ölmeden önce herkesin mutlaka görmesi gerekmektedir.

Kahire Nerede, Nerenin Başkentidir?

Kahire şehri Mısır ülkesinde yer alan bir şehirdir. Bu şehir Nil Nehri boyunca kurulmuştur. Ayrıca şehrin Mısır'ı başkenti olduğu bilinmektedir. Bundan dolayı Mısır için Kahire'nin önemi oldukça çoktur. Kahire şehrinin nüfusu oldukça fazladır. Ayrıca bu şehir Afrika ve Orta Doğu'nun en, büyük şehridir.

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Mısır'ı nüfusu toplamda 100 milyonu geçmektedir. Bu nüfusun önemli bir kısmı Kahire'de bulunmaktadır. Çünkü bu başkentin nüfusu 19 milyon civarındadır. Yaklaşık 9 milyon insan merkezde yer almaktadır. Kahire'nin toplam nüfusuna baktığımız zaman oldukça büyük bir yer olduğu rahatlıkla anlaşılmaktadır. Zaten bundan dolayı bulunduğu bölgede en büyük şehir olmayı başarmıştır.

Kahire Nasıl Bir Yer, Hangi Dil Konuşuluyor?

Kahire son derece ilgi çekici bir yerdir. Bölgede bulunan Nil Nehri hem Kahire için hem de Mısır için çok önemlidir. Şehrin Nil Nehri'nin doğusunda kalan kısmı eski tarihi oluştururken batı kısmında bulunan yerse modern yapısı ile dikkat çekmektedir.

Kahire'de bulunan halkın dili Arapçadır. Zaten şehirde Müslüman olan nüfus oldukça çoktur. Şehrin %90'nı Müslüman'dır. Tabi bazı farklı etnik gruplarında şehirde olduğu görülmektedir. Ancak Kahire'nin resmi dili Arapçadır. Bundan dolayı şehrin neredeyse tamamına yakını Arapça bilir.

Özellikle Mısır gezisi yapacak kişiler için Kahire oldukça önemlidir. Çünkü burası gezi için başlangıç noktasıdır. Zaten Kahire'de son derece etkileyici yapılar olduğu görülmektedir. Bu etkileyici yapılar eşliğinde muhteşem bir gezi yapabilirsiniz. Mısır'a gitmeyi düşünen kişiler en çok Kahire'yi merak etmektedirler. Bundan dolayı Mısır'a seyahat edenler Kahire'ye oldukça çok zaman ayırmaktadırlar.

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Kahire şehri Firavunlar Dönemi başta olmak üzere birçok medeniyete tanıklık etmiştir. Özellikle Mısır'daki konumundan dolayı çoğu medeniyet yaşam alanı olarak Kahire'yi seçmiştir. Piramitler, mumyalar, gizemli yapılar, kral mezarları ve daha birçok eşsiz yapı bu şehirde yer almaktadır. Bundan dolayı Kahire şehri zengin bir tarihi içerisinde barındırır.

Kahire'ye gidenlerin Ölüler Şehri, Eski Kahire, Giza Piramitleri ve Abu Simbel başta olmak üzere birçok yeri görmeleri gerekmektedir. Şehirde daha birçok ilgi çeken yeri bulmanın mümkün olduğu görülmektedir.

İklimi

Kahire'de yaygın olarak kurak çöl İklimi bulunmaktadır. Bu iklimden dolayı şehrin çok sıcak olduğu görülmektedir. Özellikle bu şehre nadir olarak yağış düşmektedir. Bunun yanında Nil Nehri'nin olması şehirdeki nem oranını arttırmaktadır. Ayrıca şehirdeki gece ve gündüz arasında oldukça çok sıcaklık farkları bulunur. Örneğin gündüz görülen 20 derecelik sıcaklık gece saatlerinde 10-12 dereceye kadar düşmektedir. Bu durum kış aylarında daha çok görülmektedir.

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Kahire şehri Ocak ve Şubat aylarında daha güzel olmaktadır. Çünkü bu aylarda kuraklık azalmaktadır. Bunun yanında çöl rüzgarları ve kum fırtınaları bu aylarda zor görülmektedir. Bundan dolayı turistik geziler için en çok Ocak ve Şubat ayları tercih edilmektedir.