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Kağıthane Hangi Yakada Ve Hangi Adliyeye Bağlı? İstanbul Kağıthane Avrupa Mı Anadolu Yakası Mı

Kağıthane Hangi Yakada Ve Hangi Adliyeye Bağlı İstanbul Kağıthane Avrupa Mı Anadolu Yakası Mı

Türkiye sınırları içerisinde bilinen şehirlerden biri de, İstanbul'dur. İstanbul şehrinde bulunan Kağıthane ilçesi herkes tarafından merak ediliyor. Özellikle bireyler Kağıthane ilçesinin hangi yakada bulunduğunu merak edebiliyor. Kağıthane ilçesinin hangi adliyeye bağlı olduğu da araştırılan önemli konulardan biridir. Kağıthane hangi yakada ve hangi adliyeye bağlı? İstanbul Kağıthane Avrupa mı Anadolu yakası mı? Kağıthane ilçesinin hangi yakada olduğunu detayları ile derledik.

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İstanbul semtlerinin arasında Kağıthane semti de bulunuyor. Kağıthane ilçesine gitmek isteyenlerin mutlaka Avrupa yakasına gitmesi gerekiyor. Kağıthane ilçesi, Çağlayan Adliyesine bağlıdır. 

 Kağıthane Hangi Yakada ve Hangi Adliyeye Bağlı? 

 İstanbul bilindiği üzere iki farklı yakadan oluşuyor. Anadolu ve Avrupa yakası olmak üzere ikiye ayrılıyor. Kağıthane ilçesinin hangi yakada yer aldığı da bireylerce merak edilen bir konudur. Kağıthane ilçesi İstanbul'un Avrupa yakasında bulunan semtlerinden biridir. Kağıthane ilçesine ziyaret etmek isteyenler Avrupa yakasına ulaşması gerekiyor. Anadolu yakasında yer almayan Kağıthane ilçesine ulaşım imkanı oldukça fazladır. Kağıthane ilçesi aynı zamanda Çağlayan adliyesine bağlıdır. 

 İstanbul Kağıthane Avrupa mı? Anadolu Yakası mı? 

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 İstanbul semtleriyle ilgili araştırma yapanlar, Kağıthane ilçesini öğrenmek istiyor. Kağıthane ilçesinin hangi yakaya bağlı olduğu da merak ediliyor. İstanbul dışından gelenler Avrupa yakasına giderek Kağıthane ilçesine ulaşabilir. İstanbul'da bulunan semtlerin bir kısmı Avrupa yakası, bir kısmı da Anadolu yakasındadır. Merak edilen Kağıthane ilçesi ise, İstanbul'un Avrupa yakasında yer alıyor.

 

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