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Kağıt nasıl yazılır? TDK'ya göre Kağıt kelimesinin doğru yazımı

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Kağıt nasıl yazılır TDKya göre Kağıt kelimesinin doğru yazımı

Dilimize Farsçadan geçmiş olan kağıt sözcüğü, 16. yüzyılda literatüre girdi. Kitap basmak ve yazı yazmak için çeşitli bitki liflerinden üretilen yapraklara kağıt denir. Kağıt kelimesi yazımı en çok karıştırılan kelimeler arasında yer alıyor. Bunun en büyük nedeni, bu sözcüğün farklı şekillerde telaffuz ediliyor olmasıdır. Kağıt nasıl yazılır? TDK'ya göre Kağıt kelimesinin doğru yazımını örnek cümleler ile birlikte derledik

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Kağıt kelimesi ek aldığında sonundaki t harfi yumuşar ve d olur. Örnekler:

1- Kağıtı / Yanlış - Kağıdı / Doğru 2- Kağıta / Yanlış - Kağıda / Doğru

Kağıt Nasıl Yazılır?

Farsça kökenli bir sözcük olan Kağıt kelimesinin doğru yazılışı şu şekildedir:

KAĞIT

TDK'ya Göre Kağıt Kelimesinin Doğru Yazımı

Kağıt kelimesinin nasıl yazıldığı birçok okur tarafından merak ediliyor. TDK'ya göre bu kelime ''Kağıt'' şeklinde yazılır. Kelimenin ''kahıt'' ve ''kâğıt'' şeklinde yazılması ve telaffuz edilmesi ise yanlıştır.

Örnek Cümleler:

1- Şu kağıtta yazılanları bana yavaş yavaş okur musun?

(Doğru kullanım)

2- Bu isimleri kağıta sen mi yazdın?

(Yanlış Kullanım)

 

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