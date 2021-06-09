Kafur Nedir, Nasıl Kullanılır? Kafurun Faydaları Nelerdir, Ne İşe Yarar? Kafur Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Kafur ağacı, yaklaşık olarak 1700-1800 yıl kadar yaşayabilen bir bitkidir. Alternatif tıpta çok sık kullanılan kafur bitkisinden yağ ve krem de elde ediliyor.

Kafur Nedir?

Kafur ağacı, genellikle tropikal bölgelerde nadir yetişen bir bitki türüdür. Bu ağaç, genellikle sıcaklık farklarının çok fazla olduğu bölgelerde yetişmez. Tropikal bir bitki olan kafurun yetiştirildiği başlıca ülkeler ise, Hindistan, Nepal, Bangladeş ve Vietnam'dır. Latince ismi, Unnamomums olan kafur, en uzun yaşayan bitkiler arasında yer alır. Uzak doğu ülkelerine özel bir bitki olan kafur, son yıllarda Türk mutfağında ve alternatif tıpta da sıkça kullanılır.

Kafur Nasıl Kullanılır?

Kafur bitkisinin pek çok farklı kullanım alanı vardır. Haricen kullanılmak istendiği zaman ılık su ile karıştırılması gerekir. Ayak ve el bakımında sıkça kullanılan kafur, varislere ve nasırlara oldukça iyi geliyor. Doğal bir ağrı kesici özelliği olan kafur bitkisi koklandığı zaman halsizliğe ve kronik migren ağrılarına da iyi gelir.

Kafurun Faydaları Nelerdir?

Düzenli bir şekilde kullanıldığı zaman kuru ve inatçı öksürükleri kesmeye yardımcı olur.

Genellikle mevsim geçişlerinde ve kış mevsiminde ortaya çıkan grip ve nezle gibi üst solunum yolu hastalıklarına karşı bağışıklık sistemini korumaya yardımcı olur. Kafur ile yapılan çay ise, pek çok hastalığın çok daha kısa bir süre içinde atlatılmasına yardımcı olur.

Kafur, ishali keser. Bunun yanında mide ekşimesi, şişkinlik ve hazımsızlık gibi şikayetlerin azalmasına yardımcı olur. Bu özelliğinden yararlanabilmek için akşam yemeğinden yaklaşık bir saat sonra bir fincan çayı olarak içilebilir.

Günde bir fincan kafur çayı içmek, böbrek sağlığını da korumaya yardımcı olur. Böbreklerde kum ve taş oluşumunu önleyen kafur, vücutta biriken ödemlerin dışarı atılmasına da yardımcı olur.

Kafur Ne İşe Yarar?

Kafur, pek çok sağlık sorununa iyi gelir. Kafurun başlıca faydaları ise,

Aşırı terleme, zehirlenme ve ateşlenme gibi sorunlarda etkilidir.

Saç dökülmesini yavaşlatır. İspirto ile karıştırılarak kullanılan kafur, saç kökünü kuvvetlendirerek kepek problemlerinin çözümünde oldukça etkilidir.

Göz iltihaplanmalarına bir pamuk yardımı ile uygulandığı zaman gözü dezenfekte eder.

Bir bardak suyun içine bir çay kaşığı kafur ekleyerek kaynattıktan sonra bal ekleyerek tatlandırabilirsiniz. Kafur, bu şekilde tüketildiği zaman ishal sorununun çözülmesine faydalı olur.

Sirke ile birlikte karıştırılarak koklandığı zaman burun kanamalarını dindirmeye yardımcı olur. Bu karışım bal ile karıştırılarak gargara yapıldığı zaman ağız içi iltihaplanmalarını ve enfeksiyonları önler.

Kafur yağı ise, baş ve bel eklem ağrılarını dindirmeye yardımcı olur. Yatıştırıcı ve ağrı kesici özelliği sayesinde çok kısa bir süre içinde ağrıları dindirmeye yardımcı olur.

Böcek sokması ve ısırmasının etkilerini en aza indirmek için kafur yağı kullanılır.

Açık yaraların üzerine sürüldüğü zaman da pıhtılaşmayı durdurur ve iyileşmeyi hızlandırır.

Kafur Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Kafur, doğal bir ağrı kesicidir. Bu nedenle eklem, baş ve bel ağrılarında oldukça etkilidir. Egzama, kaşıntı ve sedef gibi cilt problemlerinin çözümünde oldukça etkilidir. Saç köklerini güçlendirmeye ve kepek sorununun çözümüne yardımcı olur. Aynı zamanda çatlak topukların onarılmasına yardımcı olur. Kafuru koklamak, uyku problemlerinin çözümünde de oldukça etkilidir. Ama kafur, çok fazla kullanıldığı zaman böbrek taşına neden olabilir. Bu nedenle dikkatli ve dozunda kullanmaya özen göstermeniz gerekir.