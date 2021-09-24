Kafiye Türleri Ve Çeşitleri Nelerdir? Uyak Nasıl Bulunur?

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Kafiye türleri ve çeşitleri oldukça fazladır. Özellikle şiirde yarım kafiye, tam kafiye, zengin kafiye, cinaslı kafiye ve tunç kafiye bulunmaktadır. Geçmişten günümüze kafiye farklı çeşitleriyle kullanılmıştır.

Kafiye Türleri ve Çeşitleri Nelerdir?

Dünya genelinde bulunan pek çok ülkede şiir önemli bir yere sahiptir. Şiirlere bakıldığında ise şiirin yapısı her zaman dikkat çekmiştir. Şiirdeki belli başlı ölçülere bakıldığı zaman bazı ülkelerde farklılıklar olmuştur. Özellikle bazı ülkelerde uyak hiç bulunmaz. Bakıldığında bazı ülkelerde ise uyak yoğun bir şekilde bulunmaktadır. Kafiye ise geçmişten günümüze pek çok farklı şekli ile gelmiştir. O nedenle kafiye günümüzde çok sık kullanılan şiir öğeleri arasında yer almaktadır.

Kafiye, mısraların sonunda bulunan ve yazılışları da aynı olan kelime ve ya eklerdir. Bu kelime ve ya eklerin görev ile anlamları açısından farklı olanları kafiye olarak bilinmektedir. Kafiye, şiirin karşı tarafa daha etkili bir şekilde aktarılmasını sağlamaktadır. Bu noktada kullanılan birbirinden farklı kafiye çeşitleri bulunmaktadır. Kafiye çeşitleri yarım kafiye, tam kafiye, zengin kafiye, cinaslı kafiye ve tunç kafiye olarak bilinmektedir.

Uyak Nasıl Bulunur?

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Şiirlerde dize sonlarında bulunan yazılışları aynı ama görev ve anlamları farklı olan ses, ek ile sözcüklerin kullanılması ile oluşan ses benzerliğine uyak denilmektedir. Uyak dize sonunda aranmaktadır. Ayrıca izlenecek yol açısından öncelikle redife bakılması gerekir. Şiirde redif yok ise uyak aranır. Şiirde uyak da bu sıralama ile aranır.

Kafiye Çeşitleri İle İlgili Merak Edilenler

Kafiye çeşitleri genellikle yarım kafiye, tam kafiye, zengin kafiye, cinaslı kafiye ve tunç kafiye olarak bilinir. Dünya genelindeki pek çok şair de şiirlerinde kafiye çeşitlerinden yararlanmışlardır. Günümüzde ise pek çok şair şiirlerindeki anlamı pekiştirmek için kafiye çeşitlerini yoğun olarak kullanırlar. Kafiye şiirde önemli bir yere sahiptir. Ayrıca kafiye şiirin anlamını da açık bir şekilde ortaya çıkarmaktadır.

Kafiyenin kullanım alanlarına göre yarım kafiye tek ses benzerliğine dayandırılmış kafiye olarak ortaya çıkmaktadır. Tam kafiye ise iki ses benzerliği üzerinden ele alınır. Şiirde 3 ve ya daha fazla ses üzerinden oluşturulanlara zengin kafiye denilmektedir. Cinaslı kafiye ise anlamca aynı olup yazılışları ve okunuşları benzeyen kelime grupları olarak bilinmektedir. Kafiye çeşitleri günümüzde çoğu şair tarafından şiirlere de yansıtılmıştır.

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Uyak Şiir İçin Neden Önemlidir?

Şiirde uyak oldukça önemli bir yere sahiptir. Uyak ve ya diğer ifadesi ile kafiye şiirde mısra sonlarında bulunmaktadır. Uyaklar şiirin akılda kalmasını sağlamaktadır. Uyak şiirin anlamını pekiştirirken akılda kalmasına da yardımcı olur. Ayrıca kullanılan uyaklar sayesinde şiiri de kulağa daha hoş gelebilir. Uyak kısaca anlamca olan ayrı ses benzerliğidir. Uyak genel olarak dize sonunda aranmaktadır. Uyak bulunurken öncelikle redife bakmak gerekir. Şiirde redif yoksa uyak aramak gerekir. Bu sıralamaya bakılarak şiirde uyak aranır. Sonrasında ise sözcüklerin köklerine bakılır. Ayrıca sözcüklerin köküne eklenen seslere de bakılır. Son adımda ise uyak çeşitlerine bakılarak şiirdeki uyak bulunur. Uyak şiir için oldukça önemlidir.

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Şiirde kullanılan uyak her mısranın ahenkli bir duyguya bürünmesini sağlar. Ayrıca şiirin akılda kalması ve ezberlenmesi için de uyak kullanılmaktadır. Şiirde mısraları kaynaştırmak için de uyak kullanılmaktadır. Ayrıca uyak genel olarak şiire söyleyiş güzelliği ve estetik kazandırır. Uyak şiir için oldukça önemli anlamlar taşır.