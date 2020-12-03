'Kafaların içindeki engelleri kaldırmak için buradayız'

“Dünya Engelliler Farkındalık Günü’nde yapmamız gereken en önemli iş, kafalarımızın içinde başlıyor: empati kurmak” diyen Bakan Selçuk, duyduğu her melodiyi çalabilen 'mutlak kulak' olarak isimlendirilen yeteneğe sahip Alper Samet Dede’nin kemanıyla çaldığı 'Vardar Ovası' türküsüne eşlik etti.

Birinci sınıf öğrencileri Alper Samet Dede, Yiğit Alp Yöntem; beşinci sınıf öğrencileri Bekir Balkan Albay, Eyüp Buğra Abacı ve Aslı Yoldaş ile sıcak bir sohbet gerçekleştiren Bakan Selçuk, bu buluşmanın ardından Türkiye’nin dört köşesinden özel öğrencilerin aileleriyle video konferansta bir araya geldi. Aileler eğitim alanındaki taleplerini Bakan Selçuk ile paylaştı, çözüm yolları ele alındı.

Bakan Selçuk şöyle konuştu:

“Yaptığımız tüm çalışmalarda öğrencilerimizin önündeki engelleri kaldırmayı, eğitim imkânlarını arttırmayı hedefliyoruz. Şu ana kadar yaptığımız ve bundan sonra yapacağımız çalışmalarda engelli öğrencilerimizin eğitimlerinin önündeki engelleri kaldırmayı, eğitim imkânlarını arttırmayı hedefliyoruz. Eğitimde adalet temelli bir yaklaşımı güçlendirmek için hayata fiziksel ve zihinsel dezavantajlarla devam eden çocuklarımızın hakkına sahip çıkmak bizim önceliğimiz. Bilmenizi isterim ki biz, sadece bugün değil; her gün, her şart altında, bu farkındalıkla özel evlatlarımıza ve sizlere daha çok ulaşma ve destek sağlama gayretindeyiz. Kafaların içindeki engelleri kaldırmak, özel gereksinimli her bir evladımızın eğitim hakkını korumak için biz buradayız.

HER DERSE İŞARET DİLİ

'ÖzelimEğitimdeyim' mobil uygulaması ve 'Okuyan Balık' gibi özel olarak hazırlanan etkileşimli dijital ve basılı kaynaklarla özel gereksinimli öğrencilerimizin uzaktan eğitim sürecini sürekli olarak dinamik tutma çabasındayız. TRT EBA kanallarında her derse işaret dili çevirisi eklendiğini, işaret dili eğitimi verildiğini, kanallarda özel gereksinimli öğrenciler için 'özel eğitim kuşağı' olduğunu da hatırlatarak uzaktan eğitimdeki etkileşimi güçlendirmek için yeni projeler üzerinde çalıştıklarına da dikkat çekti.

5 ENGEL GRUBUNA AİT 715 KURS PROGRAMI

Özel evlatlarımız; siz anne babalara, bizlere ve öğretmenlerine verilmiş son derece hassas emanetlersiniz. Bu emanete sahip çıkmak ailelerin olduğu kadar Bakanlığımızın da mesuliyeti. Türkiye genelindeki hayat boyu öğrenme kurumları aracılığıyla özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin fiziksel, duygusal, akademik ve mesleki gelişimleri için hazırladığımız birçok çalışmamız var. Görme, işitme, ortopedik engelli bireyler ile otizmi olan ve zihinsel engelli çocuklarımız için eğitim öğretim çalışmalarımızı bilimsel veriler doğrultusunda derinleştirerek sürdürüyoruz. Bu kapsamda, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin hayat boyu öğrenmeye erişiminin artırılması için sistemde beş engel grubuna ait 715 kurs programı mevcut. Milli Eğitim Bakanlığı olarak ailelere duygusal destek vermek, bilgilerini artırmak ve işlerini kolaylaştırmak için çalışıyoruz. İlk kez özel eğitime gereksinim duyan bireylerin ailelerine de yönelik kurslar hazırladık. Şu an 12 başlıkta ailelere yönelik kurs programımız var.”