Kadının Fendi Erkeği Yendi atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Kadının fendi erkeği yendi cümleden de anlaşılacağı üzere kadın ve erkek arasındaki çekişmeyi anlatmaktadır. Siz de bu özlü atasözünün anlamını öğrenebilir ve amaca göre farklı yerlerde kullanabilirsiniz.

Kadının Fendi Erkeği Yendi Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Kadınlar erkeklere göre daha kurnazdır. Sergiledikleri çeşitli oyunlar üzerinden erkekleri alt edebilirler. Eğer mücadele gösterir ve sabırlı davranırlarsa, inatçılıkları ile her erkeği dize getirebilirler.

Kadının Fendi Erkeği Yendi Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Cümle içerisinde veya tek başına kadının fendi erkeği yendi atasözünü kullanabilirsiniz. Özellikle kadınların sıkça kullandığı atasözlerinden biridir.

‘’Kocamla çok tartıştım ama sonunda kadının fendi erkeği yendi.’’

Bu cümlede de görüldüğü gibi uyumlu şekilde kullanabilir ya da tek başına da bir karşılık olarak amaca uygun değerlendirebilirsiniz.