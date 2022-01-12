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Kadın hakları nelerdir? Maddeler halinde temel kadın hakları

#Kadın Hakları#Erkek#Kanun
Kadın hakları nelerdir Maddeler halinde temel kadın hakları

Bir toplumda kadının yeri her zaman için ayrıdır. Bundan dolayı her toplumun kadınlara sahip çıkması ve kadınların haklarını koruması gerekmektedir. Zaten kadın haklarına baktığımız zaman maddeler halinde açık bir şekilde belirtilmiştir. Sizler için Kadın hakları nelerdir? Maddeler halinde temel kadın hakları nelerdir tüm detayları ile derledik.

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Eski toplumlarda erkek egemenliği bulunmaktaydı. Erkekler daha çok haklara sahipti ve kadınlara ise oldukça çok az hak verilmişti. Bu durum zaman içerisinde değişerek daha adil bir hale gelmiştir. Böylelikle kadınlar için birçok hak ortaya çıkmıştır. Bu haklar her kadının temel hakkı olarak kabul edilmiştir. Kadınlar, haklarını aldıkları için daha özgür bir yaşama adım atmışlardır.

 Kadın Hakları Nelerdir?

 Kadın hakları eşitliği ve özgürlüğü temsil eden haklardır. Kadının en temel hakkı özgür doğması ve erkekler ile eşit haklara sahip olmasıdır. Ayrıca her kadın fikir ve düşüncelerini özgür bir şekilde ifade etme hakkına sahiptir. Bu haklar her kadının temel haklarıdır. Temel hakların korunması ise bilinçli toplumlarda kolayca olur. Çünkü kadınlar ve erkekler eşit haklara sahip olmak zorundadır. Aksi halde toplumda ayrımcılık ortaya çıkmaktadır.

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 Maddeler Halinde Temel Kadın Hakları

Kadın özgürce doğar ve erkeklerin sahip oldukları haklar kadınlara da verilmelidir. Yani kadın ve erkek eşit haklara sahiptir.

Kadının özgürlük, mülkiyet ve güvenlik hakkı bulunmaktadır. Bu hak kadın ve erkek için eşit haklardan birisidir. Her siyasi dernek veya kuruluş bu hakkı korumak zorundadır.

Devletin gücünün esası kadın ve erkekten gelmektedir. Kadınlar bu anlamda oldukça değerlidir. Devletin güçlü kalması için erkeğe verilen değerin kadınlara verilmesi gerekmektedir.

Mülkiyet hakkı her iki cinsiyet içinde eşit sağlanmaktadır.

Vergi ödemesinde kadın ve erkek arasında eşitlik bulunmaktadır.

Devletin devamı için kadın ve erkek eşit bir şekilde sorumluluk sahibidir.

Kadınlar fikir ve düşüncelerini özgürce ifade etme hakkına sahiptir. Kadın hakları arasında bu hakkın çok önemli olduğu bilinmektedir. Çünkü her bireyin fikir özgürlüğü olması gerekmektedir. Aksi halde baskı karşısında kadınlar ses çıkaramazlar. Ancak ifade ve fikir özgürlüğü kadının önemli olduğunu göstermektedir.

Kadınlar yasalara bağlı şekilde yaşayacaktır. Yani erkeklerde olduğu gibi kadınlarda da yasa önünde adalet sistemi söz konusudur. Adaletli olmak için kadın ve erkek aynı yasadan yararlanmaktadır.

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Kadın istediği kişi ile özgürce evlenme hakkına sahiptir. Bu konuda baskı veya şiddet yapılamaz. Yani bir kadının zorla evlendirilmesi yasalara göre yasaktır. Kadının en temel haklarından birisi istediği kişi ile evlenmesidir. Bu konuda dikkate alınacak düşünce kadının düşüncesidir.

Kadın eşit miras hakkına sahiptir. Miras durumunda kadın ve erkek farklı haklara sahip değillerdir. Yani miras konusunda kadınında hakları korunmaktadır.

Kadının evlilik içerisinde cinsel birleşmeyi reddetme hakkı bulunmaktadır. Bu konuda kadına baskı yapmak suç sayılmaktadır. Kadının en temel hakkı iradesi ile hareket etmesidir. Kadına istemediği bir şeyi yaptırmak mümkün değildir.

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Kadın seçme ve seçilme hakkına da sahiptir. Bundan dolayı devletin her kademesinde kadınların görev alması mümkündür. Bu hakta son derece adil bir haktır. Sonuçta her birey seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Bu konuda kadın ve erkek ayrımı yapmak yanlıştır.

Kadının eğitim hakkı da vardır. Her kadın eğitimden eşit şekilde yararlanma hakkına sahiptir.

Kadının temel haklarından biriside çalışma hakkıdır. Kadın istediği her işte çalışma hakkına sahiptir. Bu yüzden her iş sektöründe kadın çalışanlara rastlamak mümkündür.

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