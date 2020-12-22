Kadın Doğum Uzmanı nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Kadın Doğum Uzmanı olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Hamilelik süreci içerisinde gerekli takibin yapılabilmesi noktasında kadın doğum uzmanı çok önemlidir. Özellikle gebelik sırasında yaşanabilecek bazı durumlara karşı çözüm üretmek amaçlı kadın doğum uzmanı süreç içerisinde yer alır.

Kadın Doğum Uzmanı Nedir?

Kadın hastalıklarını teşhis ve tedavi eden, aynı zamanda hamilelik ile doğum konusunda bakım gerçekleştiren doktorlara kadın doğum uzmanı denmektedir. Özellikle bu meslek ve unvan altında görev yapan doktorların çalışmaları büyük bir öneme sahiptir.

Kadın Doğum Uzmanı Ne İş Yapar?

Kadın doğum uzmanları genel olarak hamilelik süreci içerisinde yaşanabilecek olası durumlara karşı tedavi geliştirmektedir. Sağlanacak olan bakım ile beraber gebelik döneminin sağlıklı bir şekilde geçmesi konusunda kadın doğum uzmanları ön plana çıkar. Aynı zamanda kadın hastalıkları konusunda teşhis ve tedavi yine önemli görevleri arasında yer alır.

Kadın Doğum Uzmanı Nasıl Olunur?

Kadın doğum uzmanı olabilmek için tıp fakültesini 6 yıllık süreç içerisinde tamamlamak ve lisans mezunu olmak gerekmektedir. Aynı zamanda tıp uzmanlık eğitimi için sınava girmek ve sınavda başarılı olarak 5 yıllık gerekli süreci tamamlamak gerekir. Böylece ilgili unvanı almak suretiyle farklı üniversitelerde ve devlet hastaneleri ile özel hastanelerde kadın doğum uzmanı olarak çalışmak mümkün.

Kadın Doğum Uzmanı Olma Şartları Nelerdir?

Kadın doğum uzmanı olmanın ilk şartı 6 yıllık lisans eğitimi kapsamında tıp fakültesini tamamlamaktır. Aynı zamanda tıpta uzmanlık eğitim alabilmek için gerekli olan farklı sınavlara girmek ve ihtisas dönemini tamamlamaya hak kazanmak gerekir. Bu dönem 5 yıllık bir süreci kapsar. Diğer yandan belli başlı bazı niteliklere sahip olmak da gerekir.

- Yoğun stres altında çalışma gücüne sahip olmak.

- Esnek çalışma saatlerine gece veya gündüz uyum sağlayabilmek.

- Hastalar ile empati kurabilmek ve doğru iletişim sağlamak.

- Doğum ile beraber meydana gelebilecek olası hastalıklara karşı, uygun şekilde açıklama yapabilmek.

Kadın Doğum Uzmanı Görevleri Nelerdir?

Kadın doğum uzmanları yumurtalıklar ve vajina ile üreme sistemi kapsamında, elde ettiği ihtisas üzerinden belli başlı bazı görevlere sahiptir.

- Doğum öncesinde, esnasında ya da sonrasında gerekli bakım ve tedaviye gerçekleştirmek.

- Rapor ve muayene sonuçları üzerinden hastanın ilgili kayıtlarını tutmak.

- Hem anneye hem de bebeğe sağlıklı tutabilmek için sezaryen ya da farklı cerrahi işlemlerini uygulamak.

- Doğum ya da gebelik konusunda bazı hastalıkları teşhis ederek ilaç tedavisi uygulamak ve bakım gerçekleştirmek.

- Test sonuçlarını ve tıbbi prosedürleri aile üyelerine aktarmak.

- Geniş ve tedavi yöntemlerini araştırmak ve öğrenmek suretiyle uygulamaya dökmek.

Kadın Doğum Uzmanı Maaşları Ne Kadar?

Kadın doğum uzmanı maaşları 13000 TL ile 16000 TL arasında farklılık gösterebilmektedir. Bu durum tecrübeye, devlet ya da özel sektörde çalışmaya bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Genel anlamda ise 14500 TL gibi bir ortalama aylık maaşın bulunduğunu dile getirmek mümkün.

Kadın Doğum Uzmanı İş İmkanları Nelerdir?

Kadın doğum uzmanları hem Devlet hastanelerinde hem üniversite hastanelerinde ve hem de özel sektördeki hastanelerde çalışma imkanı elde edebiliyor. Hem doğum öncesi hem de doğum esnasında ve sonrasında yaşanabilecek pek çok duruma karşı doğrudan görev üstlenen doktor olarak öne çıkıyor.